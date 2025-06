Windows Update diventerà un hub per gli aggiornamenti di ogni software

Non soltanto il sistema operativo, ma anche tutte le app e tutti i driver si aggiorneranno tramite il servizio di Microsoft.

Microsoft sta lavorando a una nuova piattaforma di gestione degli aggiornamenti che potrebbe trasformare Windows Update in un hub centralizzato per gestire non solo gli aggiornamenti del sistema operativo, ma anche quelli di applicazioni di terze parti e driver hardware.

«L'attuale esperienza di aggiornamento dell'ecosistema Windows può sembrare frammentata» ha dichiarato Angie Chen, product manager di Microsoft, spiegando che l'obiettivo è creare un'esperienza più fluida per utenti e aziende.

Annunciata durante l'evento Microsoft Ignite 2025, questa iniziativa permetterà agli sviluppatori di integrare gli aggiornamenti delle loro applicazioni direttamente in Windows Update, eliminando la necessità di gestori di aggiornamento proprietari.

«Gli amministratori IT possono usare strumenti come Intune o Configuration Manager per orchestrare tutti gli aggiornamenti» ha spiegato Chen, sottolineando che il sistema supporterà anche notifiche native e aggiornamenti pianificati.

Per gli utenti consumer, l'unificazione potrebbe semplificare la manutenzione del PC, riducendo la confusione causata da molteplici fonti di aggiornamento. «Vogliamo rendere l'esperienza di aggiornamento più semplice e prevedibile, consentendo agli utenti di gestire tutto da un unico posto» ha aggiunto la product manager.

L'idea non è del tutto nuova: Microsoft aveva già introdotto il supporto per gli aggiornamenti delle app dello Store tramite Windows Update; ma questa nuova piattaforma amplia il concetto a software di terze parti e driver, come quelli di Nvidia o Intel. L'idea è di abbracciare qualsiasi applicazione installata.

Insieme alla comodità che una piattaforma unificata offre ci sono anche le preoccupazioni, in particolare per i driver: Microsoft dovrà infatti garantire che gli aggiornamenti automatici non introducano instabilità, problema tutt'altro che raro in passato. Per le app, invece, la proposta di Microsoft avrà successo soltanto se gli sviluppatori si convinceranno ad adottare il nuovo sistema, operazione che comunque potrebbe richiedere tempo.