Windows ignora gli utenti e installa forzatamente i driver grafici

Inutile disabilitare gil aggiornamenti automatici: Windows fa comunque di testa sua, e crea problemi.

Non hanno ancora fatto pace Windows e i driver delle schede grafiche: dopo i problemi emersi alla fine dello scorso mese con le GPU AMD, ora si segnalano nuove "incomprensioni" tra la volontà dell'utente e le decisioni del sistema operativo.

La prima segnalazione arriva dall'utente di Twitter ghost_motley, il quale ha notato come Windows 11 apparentemente ignori i criteri impostati tramite l'utilità Gestione Criteri di gruppo (Group Policy Editor, disponibile solo nelle versioni Pro o Enterprise del sistema operativo): anche se gli aggiornamenti automatici dei driver sono disabilitati, Windows Update li installa lo stesso.

In altre parole, Windows non segue le impostazioni attivate esplicitamente dall'utente, operando invece automaticamente e in autonomia, ma sappiamo bene che lasciare il controllo di parti fondamentali del proprio PC - come per l'appunto i driver - non sia sempre un'idea a prova di bomba.

Nel caso di ghost_motley, l'installazione automatica dei driver non ha comportato problemi di funzionamento al PC; l'utente di Twitter adi6293 è stato invece meno fortunato: si è visto sostituire da parte di Windows Update i driver originariamente installati e, per risolvere i problemi generati da questa operazione indesiderata, ha dovuto reinstallare da capo Windows 10.

AMD consiglia ai propri utenti di disabilitare l'aggiornamento dei driver aprendo la finestra delle Proprietà del Sistema (che si può aprire dal menu Start scrivendo sysdm.cpl e premendo Invio), scegliendo la scheda Hardware, selezionando il pulsante Impostazioni installazione dispositivo e scegliendo No.

Sebbene la finestra in questione affermi che l'impostazione riguarda soltanto lo scaricamento di «app e icone personalizzate», nell'elenco sono compresi anche i driver delle periferiche.

Il rimedio è dunque abbastanza semplice da mettere in pratica, ma Microsoft - che al momento in cui scriviamo non si è espressa in merito alla questione - dovrebbe seriamente impegnarsi per far sì che che Windows non ignori i comandi diretti degli utenti.