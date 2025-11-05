Abbonati al Manifesto esposti online: indirizzi di 150.000 persone accessibili senza protezione

Un database la configurato ha causato la diffusione dei dati.



Come riporta Cybernews, esiste un ClickHouse non protetto accessibile online senza alcuna autenticazione che contiene ed espone i dati sensibili di circa 150.000 abbonati al quotidiano Il Manifesto, oltre ai log relativi a 11 milioni di visitatori del sito. I dati non includono le credenziali di accesso agli account ma rivelano indirizzi email, token di sessione, indirizzi IP, dati di geolocalizzazione, informazioni sui dispositivi utilizzati e referrer - i link da cui gli utenti arrivano al sito. Secondo il rapporto stilato dai ricercatori, questi elementi permettono di ricostruire comportamenti di navigazione e inferire l'orientamento politico dei lettori, com'è ovvio nel caso di un sito schierato politicamente e pubblicamente come quello del Manifesto: è un caso che rientra nella "categoria speciale" di dati sensibili indicata dall'articolo 9 del GDPR.

Il database è rimasto esposto per settimane prima della scoperta, se non mesi. Non emergono dettagli su come ciò sia successo; gli analisti fanno notare che tali errori possono essere comuni in ambienti con risorse limitate come quelli di una società cooperativa editrice come Il Manifesto. La piattaforma digitale è disponibile su web, app Android e iOS e si basa su un paywall che limita l'accesso a tre articoli gratuiti settimanali, raccogliendo dati per personalizzazione e analisi interne. Tra i log esposti figurano anche metriche sulle prestazioni degli articoli, fonti di referral e statistiche demografiche potenzialmente utili per campagne di marketing o profiling illecito.

Le conseguenze immediate riguardano la vulnerabilità dei lettori: gli indirizzi email possono essere usati per phishing mirato o spam; gli IP e la geolocalizzazione facilitano attacchi come il doxxing. Cybernews ha segnalato il problema direttamente all'editore e al CERT-PA (Computer Emergency Response Team italiano); al momento della pubblicazione dell'articolo, il database risulta ancora accessibile. In assenza di una notifica formale al Garante per la Protezione dei Dati Personali entro 72 ore dal rilevamento - come previsto dal GDPR per i casi di data breach - l'editore rischia sanzioni fino al 4% del fatturato annuo globale.

Il contesto legale in Italia è regolato dal GDPR e dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Esso impone al titolare del trattamento dei dati stessi - qui Il Manifesto - di valutare il rischio per i diritti e le libertà degli interessati. Se la violazione è considerata «ad alto rischio», scatta l'obbligo di comunicazione diretta agli utenti, con dettagli su natura della violazione, dati coinvolti e misure correttive. Casi analoghi, come quanto accaduto a ePrice nello scorso marzo con 6,8 milioni di dati esposti sul dark web, hanno portato a indagini del Garante e multe, sottolineando la necessità di audit regolari dei sistemi.

Per i lettori Il Manifesto consiglia di monitorare gli account email per rilevare eventuali attività sospette e di cambiare password se questa è usata altrove, anche se non c'è stata alcuna diffusione delle password.

Commenti all'articolo (2)


Homer S.
150.000 persone? Suona tanto come tutti gli abbonati... :shock:
5-11-2025 13:16
{utente anonimo}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
5-11-2025 11:41
