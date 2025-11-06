Satispay Paga in 3: il pagamento a rate arriva anche nei negozi fisici, senza interessi



satispay pagamento rate
Foto di Vitaly Gariev.

La nota piattaforma italiana di pagamenti digitali Satispay ha introdotto il servizio "Paga in 3", una soluzione di rateizzazione che estende anche ai negozi fisici convenzionati il modello Buy Now, Pay Later (BNPL), già adottato da servizi come Klarna o PayPal. Annunciata in concomitanza con il traguardo dei 6 milioni di utenti, questa novità permette di suddividere gli acquisti superiori a 30 euro in tre rate mensili senza interessi né costi aggiuntivi, sia per transazioni online sia in punto vendita.

Il lancio progressivo coinvolge inizialmente un gruppo selezionato di utenti e oltre 400.000 esercenti tra cui catene come IKEA Italia, Prénatal, Gamelife, Tigros e Grimaldi Lines, oltre a ristoranti, farmacie e hotel; esso mira a colmare il divario tra l'e-commerce e i negozi fisici, dove il BNPL è utilizzato solo nel 4% dei casi (il 17% online) secondo dati Assofin e BVA Doxa citati da Satispay stessa.

Il funzionamento di "Paga in 3" è integrato direttamente nell'app Satispay: al momento dell'acquisto l'utente inserisce l'importo o inquadra il QR code del POS, seleziona l'opzione rateale e conferma il piano visualizzato, che indica gli importi esatti e le date di scadenza. La prima rata viene addebitata immediatamente sul wallet Satispay o sul conto corrente collegato; le successive due a un mese di distanza ciascuna sono scalate automaticamente con notifiche push e SMS di promemoria. L'addebito prioritario avviene dal saldo disponibile nell'app; in caso di insufficienza, si passa al conto bancario. Per gli esercenti non cambia nulla: essi ricevono l'intero importo in un'unica soluzione, senza commissioni extra o modifiche contrattuali.

In caso di rimborso, l'importo restituito riduce proporzionalmente le rate residue, con eventuali eccedenze accreditate sul wallet. Il servizio è accessibile a utenti maggiorenni con account verificato, residenza in Italia e IBAN valido, senza necessità di moduli o documenti aggiuntivi. La distribuzione graduale raggiungerà la totalità degli utenti entro la fine del mese, con filtri nell'app per localizzare i negozi aderenti.

