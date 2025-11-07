Microsoft Store installa più app in un colpo solo: ecco la nuova funzione in stile Ninite



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-11-2025]

microsoft store piu app

Microsoft Store ha introdotto una nuova pratica funzionalità che consente di installare più applicazioni contemporaneamente tramite un unico pacchetto. attualmente disponibile solo nella versione web, La funzione è simile al comportamento di Ninite: un noto strumento di installazione "batch" utilizzato da anni da tecnici e utenti esperti.

Selezionando il pulsante Installazione di più app, gli utenti possono selezionare fino a 16 applicazioni da una lista curata di circa 64 titoli e generare un file eseguibile (.exe) da scaricare; esso poi provvede all'installazione automatica in background. Il sistema sfrutta l'infrastruttura MSIX/AppX per garantire sicurezza e isolamento e si affida al client locale di Microsoft Store per gestire il download e l'installazione.

Questa modalità semplifica la configurazione iniziale di un nuovo PC, evitando la necessità di visitare manualmente la pagina di ogni prodotto che si intende installare. Può essere particolarmente utile in contesti aziendali o per quegli utenti che desiderano installare rapidamente un set di app essenziali. Come ricordavamo all'inizio, la funzione al momento non è disponibile nello Store integrato in Windows 11 ma solo tramite browser web. Microsoft non ha ancora confermato se l'elenco delle app selezionabili verrà ampliato o se la funzione sarà integrata anche nell'app desktop.

L'introduzione di questa funzionalità è un ulteriore segno della volontà dell'azienda di Redmond di modernizzare Microsoft Store, che negli ultimi anni ha adottato anche pratiche tipiche dei package manager disponibili sotto Linux con strumenti come Winget. La possibilità di creare pacchetti personalizzati per l'installazione multipla rappresenta un altro passo verso una gestione più flessibile e automatizzata del software su Windows.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Anche Windows ha il suo gestore di pacchetti in stile Linux

Commenti all'articolo (1)


Homer S.
Con tutti gli aggiornamenti che vanno in vacca, non farebbero meglio a volare bassi? :complimenti:
7-11-2025 09:51
