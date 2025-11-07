Con Gemini ora Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-11-2025]

gemini google maps conversazionale
Immagine: Google

Google Maps ha annunciato una serie di nuove funzionalità basate sull'integrazione dell'intelligenza artificiale Gemini, con l'obiettivo di rendere l'esperienza di navigazione più naturale, «conversazionale» e contestuale. Le novità riguardano sia l'interazione vocale durante la guida sia il modo in cui vengono fornite le indicazioni, con un'attenzione particolare alla chiarezza e alla pertinenza delle informazioni.

La principale innovazione è l'introduzione di un'interfaccia conversazionale "a mani libere", che consente agli utenti di interagire con Maps come se stessero parlando con un «passeggero esperto». Per esempio è possibile chiedere se ci sono ristoranti economici con opzioni vegane lungo il percorso, ottenere informazioni sul parcheggio disponibile, o persino aggiungere eventi al calendario senza uscire dall'app. Gemini è in grado di gestire richieste complesse e collegate tra loro, mantenendo il contesto della conversazione.

Un'altra novità riguarda la navigazione basata su punti di riferimento visibili. Invece di indicazioni astratte come «svolta a destra tra 500 metri, Maps ora può dire «svolta a destra dopo il ristorante Thai Siam», mostrando anche l'edificio sulla mappa. Questo approccio sfrutta la combinazione tra i dati di Street View e un database aggiornato di oltre 250 milioni di luoghi per fornire indicazioni più intuitive e meno soggette a fraintendimenti.

Sono state introdotte anche le «notifiche proattive» sul traffico: avvisano l'utente di rallentamenti o incidenti anche quando la navigazione non è attiva. La funzione Lens integrata con Gemini consente di puntare la fotocamera verso un luogo e chiedere informazioni contestuali: formulando domande come «Che cos'è questo posto?» si sfrutta la visione artificiale e la comprensione semantica del contesto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (2)

{Umby}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
7-11-2025 01:02
{Umby}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
7-11-2025 01:02
