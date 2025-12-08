Proton lancia Sheets, il foglio di calcolo crittografato. Sfida Google e punta sulla privacy



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-12-2025]

04proton sheets

Dopo Proton Docs, l'elaboratore di testi lanciato a luglio 2024, ora arriva Proton Sheets, il foglio di calcolo integrato direttamente in Proton Drive, orientato alla privacy e alla sicurezza. Questo nuovo componente si posiziona come alternativa a servizi consolidati come Google Sheets e Microsoft Excel, enfatizzando la crittografia end-to-end di default per tutti i dati, inclusi metadati e nomi dei file, in modo che nemmeno Proton possa accedere ai contenuti senza autorizzazione esplicita dell'utente. L'iniziativa vuole rispondere a preoccupazioni crescenti sul data mining da parte delle Big Tech: con l'integrazione di modelli AI come Google Gemini negli strumenti di produttività, potrebbero utilizzare informazioni proprietarie per addestramenti non consensuali.

Anant Vijay Singh di Proton Drive ha dichiarato in un post ufficiale: «La maggior parte delle persone utilizza fogli di calcolo creati dalle Big Tech, aziende il cui modello di business si basa sulla monetizzazione dei dati. Progettano i loro prodotti per garantire l'accesso alle informazioni. Questo è un compromesso inaccettabile. Gli utenti meritano un futuro libero da sorveglianza nascosta e data mining invasivo».

L'interfaccia di Proton Sheets è progettata per risultare immediatamente familiare a chi abbia esperienza con altri fogli di calcolo. Le funzionalità comprendono il supporto per le formule - a partire da quelle comuni come SUM, AVERAGE, VLOOKUP e funzioni condizionali - oltre alla creazione di grafici e alla visualizzazioni dati; non manca la collaborazione in tempo reale che permette a più utenti di modificare lo stesso foglio contemporaneamente, con opzioni per assegnare o revocare permessi granulari. Gli utenti possono importare file da formati CSV e XLS, che vengono automaticamente protetti dalla crittografia una volta caricati, ed esportare in uguali formati per compatibilità con strumenti esterni.

Al momento del lancio l'applicazione è accessibile via web e app mobile per iOS e Android, con la sincronizzazione tra le diverse piattaforme garantita da Proton Drive. Non sono ancora supportate macro avanzate o tabelle pivot, ma Proton ha indicato che questi elementi saranno introdotti in aggiornamenti futuri, mentre la priorità resta la robustezza della crittografia.

Leggi anche:
Collabora Office debutta su PC: la suite online basata su LibreOffice è ora...
Microsoft Excel compie 40 anni: da foglio di calcolo pionieristico su Mac a assi...
Microsoft introduce Copilot in Excel ma avverte: non usatelo per calcoli precisi...
LibreOffice 25.8: velocità, interoperabilità e sovranità digitale...

Per quanto riguarda i piani di abbonamento, Proton Sheets è disponibile gratuitamente per tutti gli account Proton Drive: il piano base offre 5 GB di storage, sufficiente per fogli di calcolo individuali o team piccoli, mentre il piano Plus a 4,99 euro al mese aggiunge 500 GB, email personalizzata, VPN e Pass. Il piano Unlimited, a 12,99 euro mensili, aggiunge a spazio di memorizzazione illimitato e funzionalità premium condivise. Dal punto di vista della sicurezza, Proton Sheets adotta un approccio zero-knowledge: la crittografia end-to-end avviene sul dispositivo dell'utente prima dell'upload, utilizzando protocolli come OpenPGP e Curve25519 per chiavi asimmetriche, garantendo che i dati siano indecifrabili anche in caso di violazioni dei server. Questo modello previene non solo accessi non autorizzati da terze parti, ma anche utilizzi per l'addestramento delle IA. Proton Sheets è inoltre conforme al GDPR, con audit indipendenti che verificano l'assenza di backdoor; supporta l'autenticazione a due fattori integrata con Proton Pass.

Non perderti anche:
La bolla finanziaria degli LLM
Gli LLM e la Legge Zero dell'Informatica
Proton Lumo, l'alternativa open source a ChatGPT. Privacy al primo posto
Proton Docs, documenti al riparo da occhi indiscreti

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Proton Pass conquista anche Linux e macOS
Da Proton Mail un gestore di password davvero sicuro

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Come passi maggiormente il tuo tempo online?
Sui social network
Leggendo e scrivendo email
Guardando filmati
Cercando e leggendo informazioni
Giocando online
Leggendo i blog
Sui forum
Ascoltando musica e radio online
Leggendo quotidiani e riviste
Altro (specificare nei commenti)

Mostra i risultati (2214 voti)
Dicembre 2025
n. 4034 del 05-12-2025
Migliaia di aerei A320 a terra. Perché è una buona notizia
n. 4033 del 04-12-2025
Arduino passa a Qualcomm: la comunità hacker esplode di malcontento
n. 4032 del 03-12-2025
Piracy Shield, i provider italiani presentano il conto: 10 milioni di euro l'anno
n. 4031 del 01-12-2025
Il Digital Omnibus è una resa dell'Unione Europea?
Novembre 2025
n. 4030 del 27-11-2025
MediaWorld vende iPad a 15 euro per errore, adesso li vuole tutti indietro
n. 4029 del 26-11-2025
Riscaldano casa con un datacenter in giardino: giù i costi delle bollette
n. 4028 del 24-11-2025
I Baschi Grigi della Cybersicurezza
n. 4027 del 20-11-2025
Telemarketing aggressivo, operativo il filtro che impedisce lo spoofing dei numeri mobili
n. 4026 del 19-11-2025
Cloudflare in tilt. Migliaia di siti irraggiungibili, servizi bloccati in tutto il mondo
n. 4025 del 18-11-2025
E se Internet sparisse?
n. 4024 del 17-11-2025
Windows diventerà un Agentic OS. Microsoft entusiasta, gli utenti temono guai
n. 4023 del 13-11-2025
Database con dati personali di 3,8 milioni di italiani pubblicato nel dark web
n. 4022 del 12-11-2025
I crescenti segni dell'esplosione
n. 4021 del 10-11-2025
WhatsApp apre le porte a Telegram, Signal e altri servizi: inizia l'era delle chat cross-app
n. 4020 del 07-11-2025
Con Gemini Google Maps ti parla davvero: indicazioni vocali, punti di riferimento e AI
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 8 dicembre
2024
Diffamazione, il mondo virtuale non equivale a quello reale
2021
Smart working: dall'emergenza alla normalità
2019
Come sanno i ladri che avete nascosto un telefonino in auto?
2018
Windows Lite: un Windows 10 leggero per far guerra a Chrome OS
2017
Tesla Model 3, è online copia ''trafugata'' del manuale ute...
2016
Aiuto, il mio Android è in bianco e nero!
2014
La moto volante di Star Wars è realtà
2012
Come scegli uno smartphone?
2011
In prova: Kaspersky Internet Security 2012
2010
Il robot che raccoglie le fragole mature
2009
Mille euro a chi segnala un sito porno
2008
Uebbi Telecom, per accedere a Internet senza Pc
2007
Gli Usa contro la pornografia infantile
2006
Il portachiavi intelligente
2005
Commercio iniquo
2004
Il Mangelo, la community di chi mangia bene
2003
Il motore per cercare il posto di lavoro
2001
Sei infetto? Ti aiuta Microsoft!
Olimpo Informatico


 
web metrics