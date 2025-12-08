Proton lancia Sheets, il foglio di calcolo crittografato. Sfida Google e punta sulla privacy

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-12-2025] Commenti

Dopo Proton Docs, l'elaboratore di testi lanciato a luglio 2024, ora arriva Proton Sheets, il foglio di calcolo integrato direttamente in Proton Drive, orientato alla privacy e alla sicurezza. Questo nuovo componente si posiziona come alternativa a servizi consolidati come Google Sheets e Microsoft Excel, enfatizzando la crittografia end-to-end di default per tutti i dati, inclusi metadati e nomi dei file, in modo che nemmeno Proton possa accedere ai contenuti senza autorizzazione esplicita dell'utente. L'iniziativa vuole rispondere a preoccupazioni crescenti sul data mining da parte delle Big Tech: con l'integrazione di modelli AI come Google Gemini negli strumenti di produttività, potrebbero utilizzare informazioni proprietarie per addestramenti non consensuali.

Anant Vijay Singh di Proton Drive ha dichiarato in un post ufficiale: «La maggior parte delle persone utilizza fogli di calcolo creati dalle Big Tech, aziende il cui modello di business si basa sulla monetizzazione dei dati. Progettano i loro prodotti per garantire l'accesso alle informazioni. Questo è un compromesso inaccettabile. Gli utenti meritano un futuro libero da sorveglianza nascosta e data mining invasivo».

L'interfaccia di Proton Sheets è progettata per risultare immediatamente familiare a chi abbia esperienza con altri fogli di calcolo. Le funzionalità comprendono il supporto per le formule - a partire da quelle comuni come SUM, AVERAGE, VLOOKUP e funzioni condizionali - oltre alla creazione di grafici e alla visualizzazioni dati; non manca la collaborazione in tempo reale che permette a più utenti di modificare lo stesso foglio contemporaneamente, con opzioni per assegnare o revocare permessi granulari. Gli utenti possono importare file da formati CSV e XLS, che vengono automaticamente protetti dalla crittografia una volta caricati, ed esportare in uguali formati per compatibilità con strumenti esterni.

Al momento del lancio l'applicazione è accessibile via web e app mobile per iOS e Android, con la sincronizzazione tra le diverse piattaforme garantita da Proton Drive. Non sono ancora supportate macro avanzate o tabelle pivot, ma Proton ha indicato che questi elementi saranno introdotti in aggiornamenti futuri, mentre la priorità resta la robustezza della crittografia.

Per quanto riguarda i piani di abbonamento, Proton Sheets è disponibile gratuitamente per tutti gli account Proton Drive: il piano base offre 5 GB di storage, sufficiente per fogli di calcolo individuali o team piccoli, mentre il piano Plus a 4,99 euro al mese aggiunge 500 GB, email personalizzata, VPN e Pass. Il piano Unlimited, a 12,99 euro mensili, aggiunge a spazio di memorizzazione illimitato e funzionalità premium condivise. Dal punto di vista della sicurezza, Proton Sheets adotta un approccio zero-knowledge: la crittografia end-to-end avviene sul dispositivo dell'utente prima dell'upload, utilizzando protocolli come OpenPGP e Curve25519 per chiavi asimmetriche, garantendo che i dati siano indecifrabili anche in caso di violazioni dei server. Questo modello previene non solo accessi non autorizzati da terze parti, ma anche utilizzi per l'addestramento delle IA. Proton Sheets è inoltre conforme al GDPR, con audit indipendenti che verificano l'assenza di backdoor; supporta l'autenticazione a due fattori integrata con Proton Pass.