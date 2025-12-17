[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-12-2025] Commenti

Google ha introdotto una novità visibile sulla sua homepage: un'icona "più" posizionata a sinistra della barra di ricerca, al posto della tradizionale lente d'ingrandimento. Questa modifica consente agli utenti di caricare direttamente immagini o file dal proprio computer, ampliando le modalità di interazione con il motore di ricerca (al quale in questo modo si regalano un po' di dati personali). La funzione non introduce capacità completamente nuove, poiché Google già permetteva di effettuare ricerche tramite immagini o documenti. Tuttavia l'integrazione diretta nella barra principale rende queste opzioni più evidenti e facilmente accessibili. L'azienda ha dichiarato che la novità si collega alle funzioni AI Mode e AI Overview, lanciate quest'anno.

Il nuovo menu è attualmente disponibile solo nella versione desktop di Google Search; parallelamente l'app Google su iOS ha visto la sostituzione dell'icona Labs con un pulsante dedicato alla cronologia di AI Mode. Questa modifica non è ancora stata implementata su Android ma indica una convergenza tra le interfacce mobile e desktop. La novità potrebbe avere implicazioni sul fronte della privacy, poiché l'upload di file e immagini per query che vengono sottoposte a elaborazione da parte della IA richiede un trattamento più complesso dei dati. Google ha ribadito che l'integrazione è pensata per migliorare l'esperienza utente e non modifica le politiche di gestione dei dati.

L'attivazione del cosiddetto "plus menu" coincide con il Core Update di dicembre. come afferma Google, esso ha introdotto miglioramenti agli algoritmi di ranking e alla qualità dei risultati. Il pulsante "più" è un cambiamento apparentemente minimo ma potenzialmente rilevante, anche per la sua capacità di indicare in quale direzione la ricerca nel web voglia muoversi, diventando più "personale". La possibilità di caricare immagini e file direttamente dalla barra di ricerca evidenzia l'evoluzione del motore verso un modello multimodale e integrato con l'intelligenza artificiale.