Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11

Il futuro è solo IPP, ma non vuol dire che le periferiche più vecchie smetteranno subito di funzionare.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-02-2026]

windows stampanti ipp mopria driver v3v4
Foto di Mufid Majnun.

La decisione di Microsoft di avviare la fase finale del ritiro dei driver di stampa legacy su Windows segna un cambiamento importante, ma non apocalittico, nel modo in cui il sistema operativo gestirà la stampa nei prossimi anni. Ora che il mese di gennaio si è concluso, Windows Update ha smesso di distribuire nuovi driver di terze parti V3 e V4, ponendo fine a un modello di compatibilità che ha caratterizzato l'ecosistema Windows per oltre due decenni. I driver di terze parti basati sulle architetture V3 e V4 continueranno a funzionare se già installati ma non riceveranno più aggiornamenti tramite Windows Update. Microsoft ha confermato che la modifica interessa Windows 11 nelle versioni 24H2 e 25H2, con un impatto diretto soprattutto sulle stampanti più datate e sui contesti in cui l'installazione automatica dei driver rappresentava un elemento essenziale per la continuità operativa.

L'obiettivo dichiarato è la transizione verso un modello di stampa unificato basato sul driver IPP Class, già integrato nel sistema operativo e compatibile con dispositivi conformi allo standard Mopria. Questo approccio riduce la dipendenza da driver proprietari e sposta la personalizzazione delle funzioni di stampa verso le Print Support Apps distribuite tramite Microsoft Store, con l'intento di migliorare stabilità, sicurezza e manutenzione del sistema. La fine della distribuzione dei driver legacy non implica l'immediata dismissione delle stampanti più vecchie. Microsoft ha chiarito che i dispositivi già configurati continueranno a funzionare normalmente, mentre per nuove installazioni sarà necessario ricorrere ai driver forniti direttamente dai produttori. Questo passaggio richiede che questi mantengano repository aggiornati e accessibili, un aspetto non sempre garantito per modelli fuori produzione.

Il piano di ritiro è stato definito come un processo graduale, articolato in più fasi. La prima ha riguardato la cessazione del supporto attivo ai driver V3 e V4, seguita dalla rimozione della distribuzione tramite Windows Update. Le fasi successive prevedono un progressivo spostamento dell'intero stack di stampa verso soluzioni basate su IPP, con un ruolo sempre più marginale per i driver tradizionali. Il cambiamento ha implicazioni rilevanti per le organizzazioni che utilizzano flotte di stampanti eterogenee. Ambienti come scuole, piccole imprese e uffici con hardware datato potrebbero trovarsi nella necessità di pianificare aggiornamenti o sostituzioni, soprattutto se i produttori non forniranno driver compatibili o se i dispositivi non supporteranno il protocollo IPP. Microsoft suggerisce alle aziende di effettuare verifiche interne per identificare le dipendenze critiche e valutare strategie di migrazione.

La transizione verso un modello di stampa standardizzato risponde anche a esigenze di sicurezza. I driver legacy, basati su architetture più vecchie, sono stati spesso associati a vulnerabilità e problemi di stabilità. L'adozione di un driver universale riduce la superficie di attacco e semplifica la gestione degli aggiornamenti, un aspetto particolarmente rilevante in contesti aziendali con requisiti di sicurezza elevati. Nonostante alcune interpretazioni allarmistiche circolate online, Microsoft ha precisato che non si tratta di una «eliminazione delle stampanti» ma di una ristrutturazione del modo in cui i driver vengono distribuiti e mantenuti. La maggior parte degli utenti che utilizza stampanti moderne non noterà cambiamenti significativi, mentre chi si affida a modelli più datati dovrà verificare la disponibilità di driver aggiornati o considerare alternative compatibili con IPP.

Articoli raccomandati:
Brother scopre le stampanti inkjet col serbatoio: le Tankbenefit abbattono i cos...
Pericolo! Stampante nuova!
Open Printer, stampante inkjet open source. Cartucce ricaricabili, design modula...
Il cripto-ladro è nella stampante e ruba un milione di dollari

Il nuovo modello si inserisce in una strategia più ampia di modernizzazione del sistema operativo, che negli ultimi anni ha visto la progressiva rimozione di componenti datate e la migrazione verso framework più recenti. La stampa rappresenta uno degli ultimi ambiti in cui la transizione verso soluzioni standardizzate non era ancora completa. Il passaggio definitivo previsto per il 2026 chiude quindi un ciclo iniziato con l'introduzione del driver IPP Class in Windows 10 21H2 e proseguito con l'adozione crescente di dispositivi conformi alle specifiche Mopria. La direzione è chiara: un ecosistema di stampa più uniforme, meno dipendente da driver proprietari e più integrato con le funzionalità native del sistema operativo.

Per approfondire:
Stampanti HP, dopo l'update non funzionano neanche le cartucce originali
Stampanti castrate dal firmware, Brother nega tutto
Stampanti Brother, dopo l'aggiornamento le cartucce compatibili non vanno pi...
Xerox compra Lexmark per 1,5 miliardi di dollari

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Windows 11 24H2: stampanti USB e videogiochi non funzionano più
HP lancia l'intelligenza artificiale per le stampanti
Non possiederai mai più una stampante HP (e sarai felice)
HP ammette: il nostro scopo è imprigionare gli utenti
HP aumenta i prezzi dell'abbonamento Instant Ink
HP Smart installata a tradimento, Microsoft spiega
Stampanti, Microsoft caccia i driver di terze parti da Windows Update

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Qual è la cosa più importante per te in un sito Internet?
Estetica
Interattività
Contenuti
Usabilità
Gratuità

Mostra i risultati (3029 voti)
Febbraio 2026
n. 4066 del 11-02-2026
LibreOffice: "Smettete di usare i formati di Microsoft Office. OOXML non è uno standard aperto"
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Gennaio 2026
n. 4060 del 30-01-2026
WhatsApp, chatbot di terze parti a pagamento. Ma solo in Italia
n. 4059 del 28-01-2026
WhatsApp, 4 euro al mese per rimuovere la pubblicità
n. 4058 del 27-01-2026
Windows 11, aggiornamento d'emergenza risolve i bug della patch di gennaio
n. 4057 del 26-01-2026
NexPhone, lo smartphone 3-in-1 con Android, Windows e Linux che può sostituire un PC completo
n. 4056 del 22-01-2026
Outlook "completamente inutilizzabile" dopo l'aggiornamento di Windows 11
n. 4055 del 21-01-2026
Batterie rimovibili per legge, la UE riscrive il design degli smartphone
n. 4054 del 20-01-2026
Windows 11, dopo l'aggiornamento di gennaio il PC non si spegne più
n. 4053 del 19-01-2026
Rovigo, foto intime rubate dai telefoni in riparazione e condivise in rete
n. 4052 del 16-01-2026
Windows 11, il primo aggiornamento del 2026 causa errori e instabilità
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 11 febbraio
2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
2025
Il Governo potrebbe usare le Poste per fermare l'arrivo di Iliad in TIM
2023
Intelligenza Artificiale: esorcismi
2022
Samsung Galaxy S22 Ultra, un Note in tutto tranne che nel nome
2021
Hacking e caffeina: 167.772 euro da spendere in caffè
2020
iPhone 9, prezzo bassissimo per spingere Apple TV+
2019
Microsoft: Non c'è bisogno di installare subito le patch
2018
Schede video, le criptovalute fanno schizzare il prezzo alle stelle
2017
YTS, Torrentz2, 1337X e TorrentProject
2016
Perché Facebook e Instagram creano delle copie ASCII delle nostre immagini?
2015
Google regala 2 Gbyte di spazio
2014
Alessandra Moretti (PD) sogna l'Internet alla turca
2013
Benedetto XVI, il Papa più on line
2012
Sospettato di omicidio dopo rimozione dagli amici di Facebook
2011
Internet, i bambini italiani sono in ritardo
2010
Il netbook che funziona con le pile stilo
2008
RealPlayer non è onesto?
2005
Tim fa lo sconto del 50% sugli Sms
2004
I ragazzi di Ciccsoft
2003
Il web marketing "alternativo"
2002
Hanno toppato anche questi!
Olimpo Informatico


 
web metrics