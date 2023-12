HP Smart installata a tradimento, Microsoft spiega

A quanto pare Windows all'improvviso inizia a credere che tutte le stampanti installate siano delle LaserJet.

Windows e il caso dell'app HP Smart che si installa da sola

Dopo aver indagato sulla questione della misteriosa apparizione di HP Smart tra le applicazioni installate in Windows, Microsoft ha non soltanto ammesso il problema ma ha anche fornito una prima spiegazione.

A quanto pare, HP Smart ha tutte le ragioni per installarsi. Per cause non ancora stabilite, infatti, può capitare che Windows di punto in bianco decida che le stampanti presenti nel sistema (comprese quelle virtuali) siano tutte delle HP LaserJet M101-M106, e proceda pertanto a installare l'app relativa.

Che cosa spinga il sistema operativo a rinominare le stampanti e a convincersi che si tratti di apparecchi HP non è noto ma Microsoft si premura di precisare che, in base alle indagini condotte sinora, il problema non sta in un aggiornamento rilasciato da HP.

L'azienda precisa Inoltre che i processi di stampa non vengono influenzati dal fatto che Windows si convinca erroneamente che le stampanti presenti siano qualcosa di diverso da ciò che sono in realtà: i driver non vengono modificati, e tutte le normali operazioni si possono condurre senza alcun problema.

Lo strano comportamento si verifica soltanto sui dispositivi Windows che hanno accesso al Microsoft Store: se questa condizione non è verificata, allora non c'è alcuna confusione circa le stampanti installate né HP Smart si presenta all'improvviso.

Le indagini di Microsoft sono ancora in corso e si stanno svolgendo con la collaborazione di HP: al momento non c'è alcuna spiegazione circa i motivi che causino tutto ciò, né ci sono soluzioni rapide per riportare la situazione alla normalità senza dover manualmente disinstallare HP Smart e rinominare le stampanti.