HP lancia l'intelligenza artificiale per le stampanti

HP Print AI vuole semplificare la stampa, riorganizzando il layout dei documenti perché il risultato sia perfetto.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-09-2024] Commenti (4)

Stampare un documento generalmente non è un procedimento complicato: purché carta e inchiostro siano presenti è sufficiente premere un pulsante, o poco di più.

HP, l'azienda che intende trasformare la stampa in un servizio in abbonamento, ha però deciso che i tempi sono maturi per «semplificare» il processo di stampa, e che lo strumento per farlo è la moda del momento, ossia l'intelligenza artificiale.

Nasce così HP Print AI, che si autodefinisce «la prima esperienza di stampa intelligente, progettata per cambiare il modo in cui il mondo stampa».

Al di là degli slogan del marketing, qualche funzionalità tra quelle di Print AI potrebbe avere una sua utilità.

Perfect Output, per esempio, attualmente disponibile in beta ad alcuni utenti selezionati, afferma di essere in grado di riformattare i contenuti da mandare in stampa qualora non sia stati pensati per essere trasferiti su carta, al fine di ottenere un risultato ottimale.

Pensiamo per esempio alle pagine web: chi desidera stampare una ricetta o una guida da un sito web spesso si trova con un documento farcito di elementi non necessari e con una disposizione men che ideale.

Perfect Output si occupa di questo problema riorganizzando la pagina in modo che il foglio di carta sia occupato al meglio.

Oppure, la stessa funzionalità è capace di gestire da sé la suddivisione dei grandi fogli di calcolo su più fogli, organizzandola in maniera ottimale; o così sostiene HP.

Altre capacità della IA di stampa comprendono il supporto all'installazione di una nuova stampante, operazione che l'utente può quindi compiere guidato passo passo dai consigli della IA, forniti in linguaggio naturale e reagendo ai problemi che dovessero verificarsi.

Al momento non è chiaro quando HP Print AI sarà disponibile al grande pubblico; quel che è certo è che sarà accompagnata da un servizio analogo ma dedicato alle scansioni e basato sul cloud, HP Scan AI Enhanced: esso nasce per identificare automaticamente i diversi tipi di documento sottoposti a scansione ed estrarre i dati più importanti per l'utente.

Qui sotto, un video dimostrativo di HP Print AI.