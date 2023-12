HP aumenta i prezzi dell'abbonamento Instant Ink

Il piano base cresce del 50% a partire da gennaio 2024.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-12-2023] Commenti (3)

Se siete abbonati al servizio Instant Ink di HP fareste bene a tenere sotto controllo la posta elettronica. In queste ore, infatti, gli utenti tedeschi stanno ricevendo messaggi email che annunciano un aumento del costo dell'abbonamento a partire da gennaio 2024, e non è detto che il fenomeno resti circoscritto alla Germania.

Instant Ink è un servizio in abbonamento che, a fronte di un pagamento mensile calibrato in base alle necessità di stampa, fornisce automaticamente all'utente il toner o l'inchiostro direttamente a casa prima che le cartucce siano completamente vuote grazie alla comunicazione diretta tra la stampante e i server HP.

Per esempio, parlando di stampanti a getto d'inchiostro, allo stato attuale se si prevede di stampare 10 pagine ogni mese l'abbonamento costa 0,99 euro; se le pagine da stampare nel mese sono 50, il costo aumenta a 3,99 euro al mese; per 100 pagine, si tratta di 5,99 euro; per 300 pagine, 11, 99 euro; per 700 pagine, 24,99 euro.

Con gli aumenti indicati in Germania, i piani passano da 0,99 euro a 1,49 euro; da 3,99 euro a 4,99 euro; da 5,99 euro a 6,99 euro; da 11,99 euro a 13,99 euro; da 24,99 euro a 27,99 euro.

Aumenti analoghi si verificheranno per i piani per stampanti laser, la cui offerta base prevede il pagamento di 1,99 euro per 50 pagine.

Non è la prima volta che i prezzi di Instant Ink aumentano: era già capitato nel 2022, ma in quel caso a variare erano stati i numeri di pagine che si potevano stampare nel mese, che passarono da 15 a 10.

Instant Ink è certamente un servizio cui HP tiene molto, poiché le garantisce un'entrata sicura da parte degli utenti, e si accoppia molto bene con la guerra serrata che l'azienda conduce contro l'utilizzo di inchiostri e toner non originali con le sue stampanti.

Anche altre aziende implementano la stessa politica per quanto riguarda i consumabili, ma HP è senz'altro la più agguerrita e protagonista di scelte altamente discutibili.