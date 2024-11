Windows 11 24H2: stampanti USB e videogiochi non funzionano più

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-11-2024] Commenti (4)

Non sono ancora finiti i guai per l'aggiornamento 24H2 di Windows 11. Come stanno dimostrando le segnalazioni degli utenti e come è stato confermato anche da Microsoft, Windows 11 24H2 non riesce a eseguire diversi videogiochi Ubisoft che o non partono del tutto, o si avviano ma in breve tempo smettono di rispondere, lasciando l'utente davanti a uno schermo nero.

I titoli sicuramente coinvolti nel problema sono Star Wars Outlaws, Avatar: Frontiers of Pandora, Assassin's Creed Valhalla, Assassin's Creed Origins e Assassin's Creed Odyssey.

Se per il primo titolo Ubisoft ha già rilasciato una patch da 8,83 Gbyte che risolve l'incompatibilità, per gli altri giorni non sembrano esserci molte speranze.

L'unica soluzione certa al momento, per quanti desiderano continuare a giocare con i titoli coinvolti dal problema, è effettuare un downgrade della versione di Windows all'update dello scorso anno, il 23H2.

I guai per Windows 11 24H2 però non finiscono qui. Ci sono problemi anche con il protocollo eSCL, usato per scoprire i dispositivi disponibili - quali stampanti o scanner - via USB o rete.

Per motivi ancora da chiarire, eSCL non funziona e, di conseguenza, Windows 11 non riesce a trovare i dispositivi che usano questo protocollo: in altre parole, quanti hanno stampanti che aderiscono allo standard Mopria (e quindi non fanno uso di driver di terze parti) non riescono più a usarle.

Anche in questo caso non ci sono indicazioni per la risoluzione del problema se non, di nuovo, effettuare il downgrade a Windows 11 23H2.