Il MacBook del 2026 sarà touchscreen

Dynamic Island, interfaccia adattiva e schermi OLED.

Stando alle indiscrezioni riportate da Bloomberg, la grande novità per la linea di MacBook che Apple presenterà in autunno sarà l'introduzione degli schermi touch, dopo anni di dichiarazioni che escludevano questa possibilità. Apple starebbe infatti lavorando a nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici dotati di schermi OLED sensibili al tocco: il passaggio alla tecnologia OLED è parte di un aggiornamento più ampio che coinvolge luminosità, contrasto e gestione energetica, con l'obiettivo di migliorare la resa visiva e ridurre i consumi rispetto agli attuali pannelli mini‑LED.

I MacBook Pro prossimi venturi integreranno la Dynamic Island, già presente sugli iPhone recenti, dove consiste in un'area a scomparsa che cambia funzionalità a seconda dell'attività in esecuzione. Nei MacBook, questa soluzione sarà in grado di espandersi dinamicamente in base al contenuto visualizzato o all'applicazione in uso. La funzione è progettata per fornire informazioni contestuali, notifiche e controlli rapidi, integrandosi con il nuovo paradigma di interazione basato sul tocco.

La caratteristica più innovativa è la cosiddetta "interfaccia dinamica", un sistema che modifica l'aspetto e il comportamento degli elementi grafici in base al punto in cui l'utente tocca lo schermo. Quando un elemento viene selezionato tramite tocco, macOS sarà in grado di generare menu contestuali ottimizzati per l'input tattile, con pulsanti più grandi e opzioni disposte in modo da facilitare l'interazione diretta. Questo approccio mira a colmare la distanza tra l'esperienza tradizionale basata su trackpad e quella tipica dei dispositivi touch. Apple non intende però trasformare macOS in un sistema operativo completamente touch‑first. L'obiettivo dichiarato è invece mantenere la struttura classica dell'interfaccia, introducendo però livelli aggiuntivi di interazione che si attivano solo quando necessario. In questo modo, Apple punta a evitare la convergenza totale tra Mac e iPad, mantenendo una distinzione funzionale tra i due ecosistemi.

Il nuovo sistema operativo previsto per questi modelli includerà modifiche sostanziali alla gestione della barra dei menu. Alcune sezioni dell'interfaccia, come i menu principali, potranno espandersi automaticamente per facilitare la selezione tramite tocco. Questa soluzione è stata progettata per ridurre gli errori di input e migliorare la precisione, soprattutto in contesti professionali in cui l'interazione rapida è essenziale. Pare che Apple abbia lavorato a lungo su prototipi interni per valutare la resistenza dei pannelli touchscreen in scenari di utilizzo prolungato. I test hanno incluso simulazioni di input ripetuti, verifiche sulla durata del vetro e analisi dell'impatto energetico dell'adozione del touch. L'obiettivo era garantire che l'introduzione del touchscreen non compromettesse l'autonomia, un elemento molto importante nei MacBook con chip Apple Silicon.

Il progetto prevede anche un aggiornamento delle cerniere e della struttura del display, per supportare la nuova tecnologia senza aumentare lo spessore complessivo del dispositivo. Le modifiche includono l'adozione di materiali più resistenti e un sistema di dissipazione del calore ottimizzato per i pannelli OLED, che richiedono una gestione termica diversa rispetto ai display attuali.