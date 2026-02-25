Il MacBook del 2026 sarà touchscreen

Dynamic Island, interfaccia adattiva e schermi OLED.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-02-2026]

macbook 2026 touchscreen
Foto di Firmbee.com.

Stando alle indiscrezioni riportate da Bloomberg, la grande novità per la linea di MacBook che Apple presenterà in autunno sarà l'introduzione degli schermi touch, dopo anni di dichiarazioni che escludevano questa possibilità. Apple starebbe infatti lavorando a nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici dotati di schermi OLED sensibili al tocco: il passaggio alla tecnologia OLED è parte di un aggiornamento più ampio che coinvolge luminosità, contrasto e gestione energetica, con l'obiettivo di migliorare la resa visiva e ridurre i consumi rispetto agli attuali pannelli mini‑LED.

I MacBook Pro prossimi venturi integreranno la Dynamic Island, già presente sugli iPhone recenti, dove consiste in un'area a scomparsa che cambia funzionalità a seconda dell'attività in esecuzione. Nei MacBook, questa soluzione sarà in grado di espandersi dinamicamente in base al contenuto visualizzato o all'applicazione in uso. La funzione è progettata per fornire informazioni contestuali, notifiche e controlli rapidi, integrandosi con il nuovo paradigma di interazione basato sul tocco.

La caratteristica più innovativa è la cosiddetta "interfaccia dinamica", un sistema che modifica l'aspetto e il comportamento degli elementi grafici in base al punto in cui l'utente tocca lo schermo. Quando un elemento viene selezionato tramite tocco, macOS sarà in grado di generare menu contestuali ottimizzati per l'input tattile, con pulsanti più grandi e opzioni disposte in modo da facilitare l'interazione diretta. Questo approccio mira a colmare la distanza tra l'esperienza tradizionale basata su trackpad e quella tipica dei dispositivi touch. Apple non intende però trasformare macOS in un sistema operativo completamente touch‑first. L'obiettivo dichiarato è invece mantenere la struttura classica dell'interfaccia, introducendo però livelli aggiuntivi di interazione che si attivano solo quando necessario. In questo modo, Apple punta a evitare la convergenza totale tra Mac e iPad, mantenendo una distinzione funzionale tra i due ecosistemi.

Il nuovo sistema operativo previsto per questi modelli includerà modifiche sostanziali alla gestione della barra dei menu. Alcune sezioni dell'interfaccia, come i menu principali, potranno espandersi automaticamente per facilitare la selezione tramite tocco. Questa soluzione è stata progettata per ridurre gli errori di input e migliorare la precisione, soprattutto in contesti professionali in cui l'interazione rapida è essenziale. Pare che Apple abbia lavorato a lungo su prototipi interni per valutare la resistenza dei pannelli touchscreen in scenari di utilizzo prolungato. I test hanno incluso simulazioni di input ripetuti, verifiche sulla durata del vetro e analisi dell'impatto energetico dell'adozione del touch. L'obiettivo era garantire che l'introduzione del touchscreen non compromettesse l'autonomia, un elemento molto importante nei MacBook con chip Apple Silicon.

Consigliamo la lettura di:
Zephyrus Duo 16, ASUS rinnova il portatile a doppio display: ora con OLED e CPU ...
Da MSI il monitor OLED che non teme il burn-in: addio immagini fantasma
Apple, arrivano i MacBook low cost: schermo da 13 pollici e chip A18 per sfidare...
macOS si reinventa con Liquid Glass e la IA integrata

Il progetto prevede anche un aggiornamento delle cerniere e della struttura del display, per supportare la nuova tecnologia senza aumentare lo spessore complessivo del dispositivo. Le modifiche includono l'adozione di materiali più resistenti e un sistema di dissipazione del calore ottimizzato per i pannelli OLED, che richiedono una gestione termica diversa rispetto ai display attuali.

Articoli raccomandati:
Apple presenta i MacBook Pro con Thunderbolt 5 e 24 ore di autonomia
Microsoft, i nuovi laptop con Windows e ARM batteranno gli M3 di Apple
La tastiera meccanica con touchscreen da 10 pollici
Apple, i nuovi MacBook con chip M3 guadagnano un'autonomia di 22 ore

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Recenti scoperte genetiche affermano che l'invecchiamento è controllabile e quindi potremo vivere tutti più a lungo. Cosa ne pensi?
E' una grande scoperta, sono contento di vivere più a lungo.
L'importante è poter vivere bene e in salute.
Trovo che la genetica si stia spingendo oltre i limiti umani.
Significa che dovremo tutti lavorare più a lungo e andare in pensione più tardi.
Questo contribuirà al sovraffollamento del pianeta.

Mostra i risultati (6285 voti)
Febbraio 2026
n. 4075 del 25-02-2026
Outlook diventa inutilizzabile, un bug fa sparire il cursore del mouse
n. 4074 del 24-02-2026
ISEE, la presentazione non è più necessaria: il sistema automatico rivoluziona controlli e procedure
n. 4073 del 23-02-2026
Meta chiude il sito di Messenger
n. 4072 del 19-02-2026
Winhance ottimizza Windows 11: meno app inutili, più velocità e controllo sistema
n. 4071 del 18-02-2026
Grave falla in Chrome già attivamente sfruttata: aggiornare subito il browser di Google
n. 4070 del 17-02-2026
Western Digital ha già venduto tutti gli hard disk del 2026
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
n. 4062 del 04-02-2026
L'Europa accende IRIS 2, la costellazione satellitare che vuole ridurre la dipendenza da Starlink
n. 4061 del 03-02-2026
Apple rivoluziona l'acquisto dei Mac
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 25 febbraio
2026
Vent'anni di laptop in classe: investimenti record ma risultati scolastici i...
2025
Gmail, addio agli SMS per l'autenticazione a due fattori
2022
Se il telegiornale spaccia un videogioco per i bombardamenti su Kiev
2021
Si arricchisce coi bitcoin ma perde la password
2020
Tribunale di Roma respinge ricorso di Forza Nuova: legittimo chiudere la pagina
2019
Servi dello smartphone che ci doveva servire
2018
Intel svela i portatili con connettività 5G e velocità fino a 1 Gbit/s
2017
Che rumore fa un'auto elettrica quando è ''a tutto gas''...
2016
Dischi di vetro 5D dureranno 14 miliardi di anni
2015
Trololo
2014
Il frigorifero a magneti
2013
Samsung Galaxy Note 8, il tablet che è anche smartphone
2012
In prova: Asus-Automobili Lamborghini VX7
2011
Il meglio dal forum Pronto Soccorso Virus
2010
In pratica: Allegati, diamogli una regolata! (3)
2009
Lettera aperta a Navarro-Valls da una dipendente Telecom
2008
Anche in Francia tassata la copia privata
2007
La globalizzazione vista dal sottoscala
2006
I furbetti del Bancomat
2005
Risorse on line sui referendum
2004
"Mamma sto morendo" e il giornalista scrive
2003
Il web in filigrana
2002
Penne rubate all'agricoltura: La Stampa Web
Olimpo Informatico


 
web metrics