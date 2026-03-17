Linea fissa TIM, in arrivo la rimodulazione: rincari di 2,99 euro a partire da maggio



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-03-2026]

tim aumenti linea fissa
Foto di Patti Black.

Come avevamo facilmente previsto quando toccò alle linee mobili subire i primi aumenti tariffari, ora TIM ha ufficialmente annunciato una rimodulazione rivolta stavolta alle offerte di linea fissa, che avrà luogo a partire dal 1 maggio 2026 e comporterà un aumento del canone mensile pari a 2,99 euro per una parte dei clienti. La modifica, comunicata tramite le fatture di marzo, rientra nelle variazioni unilaterali previste dal contratto.

L'aumento non è generalizzato ma riguarda specifiche offerte attive sulla rete fissa e viene giustificato dall'operatore con esigenze di sostenibilità degli investimenti necessari a gestire l'incremento del traffico dati. La crescita del consumo di banda, soprattutto nelle fasce serali, è indicata come uno dei fattori che incidono sui costi infrastrutturali. La comunicazione inviata ai clienti e sintetizzata nell'annuncio sul sito web precisa che la rimodulazione entrerà in vigore automaticamente, salvo esercizio del diritto di recesso. Gli utenti interessati possono infatti recedere senza penali né costi di disattivazione entro la data indicata nella fattura, come previsto dalla normativa sulle modifiche contrattuali.

TIM offre la possibilità di migrare verso altre tecnologie, come per esempio FTTH, attivando un'offerta alternativa che consente di pagare un canone inferiore di 1 euro rispetto a quello attuale. Questa opzione è disponibile solo per i clienti coinvolti nella rimodulazione e deve essere attivata entro il 1 maggio 2026. L'ondata di aumenti non finirà qui. Indiscrezioni indicano che tra aprile e giugno 2026 sono previsti altri adeguamenti tariffari che potrebbero coinvolgere anche offerte convergenti e pacchetti che includono servizi aggiuntivi come TIM Vision. L'operatore non ha fornito dettagli in merito, ma ha semplicemente ribadito che eventuali modifiche saranno comunicate tramite i canali ufficiali.

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