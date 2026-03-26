Il backup invisibile che salvava Windows 95: storia del trucco che evitava crash e incompatibilità

Senza questa trovata, ogni installazione avrebbe potuto mandare in crash il sistema.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 26-03-2026]

windows 95 dll hell
Foto di Nikita Zaitsev.

Nonostante siano passati oltre trent'anni dal suo lancio, Windows 95 torna a far parlare di sé grazie ai racconti che di tanto in tanto i suoi sviluppatori condividono con il grande pubblico. L'ultimo caso riguarda una scelta progettuale condivisa dal Raymond Chen: un "meccanismo nascosto" creato per impedire che i programmi di installazione di terze parti compromettessero il sistema sovrascrivendo file critici con versioni obsolete.

Negli anni '90 gli installer erano spesso autonomi e privi di un vero insieme di regole uniformi e condivise. Molti sviluppatori includevano nei pacchetti copie ridistribuibili delle librerie di sistema, necessarie per garantire la compatibilità con macchine non aggiornate. Le linee guida ufficiali richiedevano di confrontare la versione del file presente sul sistema con quella inclusa nel pacchetto, sovrascrivendo solo se più recente. Tuttavia, numerosi installer ignoravano queste indicazioni e sostituivano indiscriminatamente i file esistenti. Il passaggio da Windows 3.1 a Windows 95 aggravò il problema. Le applicazioni progettate per l'ambiente a 16 bit tendevano a sovrascrivere componenti a 32 bit con versioni più vecchie, causando incompatibilità e crash. Familiarmente noto come DLL Hell (l'inferno delle DLL), il fenomeno poteva rendere instabile l'intero sistema operativo dopo l'installazione di un singolo programma.

I tentativi iniziali di Microsoft di bloccare la sovrascrittura dei file di sistema si rivelarono inefficaci. Alcuni installer interpretavano il blocco come un errore critico e interrompevano l'installazione, mentre altri chiedevano all'utente di prendere decisioni tecniche difficili da comprendere. In alcuni casi i software tentavano di aggirare il blocco riavviando il sistema e sostituendo i file tramite script batch. Per evitare questi scenari Windows 95 introdusse la directory nascosta C:\Windows\SYSBCKUP, contenente copie di backup dei componenti più soggetti a sovrascrittura. Al termine di ogni installazione il sistema confrontava automaticamente le versioni dei file modificati con quelle presenti nella directory di backup.

Se l'installer aveva introdotto una versione più vecchia, Windows 95 la sostituiva silenziosamente con quella corretta prelevata dal backup. Se invece il programma aveva installato una versione più recente, era la copia in SYSBCKUP a essere aggiornata. Questo meccanismo garantiva la continuità del sistema senza interferire con il processo di installazione. La soluzione era semplice ma efficace: permetteva agli installer di operare liberamente, preservando al tempo stesso l'integrità del sistema operativo.

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Il metodo anticipava concetti oggi comuni nei sistemi operativi moderni, come il controllo delle versioni, la protezione dei file di sistema e i meccanismi di autoriparazione. Pur essendo rudimentale rispetto agli standard attuali, rappresentò un passo importante nella gestione della compatibilità e della resilienza del sistema. La documentazione tecnica dell'epoca non rendeva evidente l'esistenza di SYSBCKUP, che operava in modo completamente trasparente per l'utente. Il trucco adottato da Windows 95 contribuì a mitigare uno dei problemi più complessi della transizione tra architetture a 16 e 32 bit, garantendo una maggiore stabilità in un periodo caratterizzato da forte eterogeneità degli installer e da scarsa standardizzazione delle procedure di installazione.

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