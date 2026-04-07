Windows 11, aggiornamento forzato alla 25H2

Il momento giusto si decide col machine learning.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 07-04-2026] Commenti

Microsoft ha avviato l'aggiornamento forzato dei PC con Windows 11 versione 24H2 alla release 25H2, utilizzando un sistema di distribuzione basato su machine learning che decide automaticamente quando un dispositivo è pronto per il passaggio. La misura riguarda tutti i sistemi Home e Pro non gestiti da reparti IT, che riceveranno l'update senza possibilità di rifiutarlo in modo permanente. La decisione è motivata dalla scadenza del supporto per Windows 11 24H2, fissata al 13 ottobre 2026. Dopo tale data, i dispositivi che non avranno effettuato l'aggiornamento non riceveranno più patch di sicurezza, correzioni di bug, aggiornamenti dei fusi orari né assistenza tecnica. Per evitare che milioni di PC restino improvvisamente privi di protezione, Microsoft ha scelto di anticipare l'aggiornamento.

L'update alla versione 25H2 non richiede il download di un nuovo sistema operativo completo: si tratta infatti di un enablement package di dimensioni inferiori ai 200 KB, che attiva funzionalità già presenti nel sistema ma disabilitate. Questo approccio riduce i tempi di installazione e limita i rischi di incompatibilità. La distribuzione non avviene in modo uniforme. Il sistema di machine learning analizza parametri come compatibilità hardware, stabilità del dispositivo e dati diagnostici per determinare quando un PC può ricevere l'aggiornamento. I dispositivi che potrebbero incontrare problemi vengono temporaneamente esclusi fino alla risoluzione delle criticità.

Gli utenti possono posticipare l'installazione tramite le impostazioni di Windows Update, scegliendo una pausa di una o più settimane. Tuttavia, la sospensione è temporanea: una volta scaduto il periodo selezionato, l'aggiornamento verrà comunque installato. Non esiste un'opzione per bloccare definitivamente il passaggio alla 25H2. I PC gestiti da infrastrutture aziendali sono invece esclusi dal processo automatico. In questi casi, l'aggiornamento rimane sotto il controllo dei reparti IT, che possono pianificare autonomamente il passaggio alla nuova versione in base alle proprie esigenze operative.

Rilasciato inizialmente nell'autunno 2025, Windows 11 25H2 condivide la stessa base di codice della 24H2. Le differenze riguardano principalmente ottimizzazioni interne, miglioramenti di stabilità e alcune funzionalità aggiuntive destinate soprattutto agli ambienti enterprise. Il supporto ufficiale per la 25H2 durerà fino al 12 ottobre 2027. Microsoft ha confermato che l'aggiornamento verrà installato automaticamente tramite Windows Update non appena il sistema lo riterrà idoneo. Gli utenti possono scegliere il momento del riavvio, ma non possono impedire l'installazione del pacchetto. L'operazione è definita necessaria per mantenere un livello di sicurezza uniforme su tutti i dispositivi consumer.