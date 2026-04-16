Chrome, arrivano le Skill

I prompt di Gemini diventano strumenti riutilizzabili con un clic.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-04-2026]

chrome skills
Immagine: Google

Il browser Chrome introduce le Skill (Abilità), una nuova funzione che permette di salvare e riutilizzare i prompt IA di Gemini direttamente dal browser, trasformandoli in strumenti eseguibili con un solo clic. La novità consente di automatizzare operazioni ripetitive e di applicare lo stesso prompt su qualsiasi pagina web senza doverlo riscrivere ogni volta. Le Skill possono essere create salvando un prompt direttamente dalla cronologia della chat di Gemini. Una volta memorizzata, la Skill può essere richiamata digitando / nella barra di input o selezionandola dal pannello laterale del browser. L'azione viene eseguita sulla pagina corrente e, se necessario, su più schede selezionate dall'utente.

La funzione è pensata per ridurre la ridondanza operativa tipica di chi utilizza Gemini per compiti ricorrenti, come confrontare specifiche tecniche, analizzare ricette o estrarre informazioni da documenti lunghi. I tester iniziali hanno utilizzato le Skill per calcolare valori nutrizionali, generare confronti affiancati tra prodotti e scansionare testi estesi alla ricerca di dati specifici. Chrome integra anche una libreria di Skill predefinite, organizzate per categorie come produttività, shopping, ricette e gestione del budget. Ogni Skill può essere modificata, consentendo agli utenti di adattare i prompt alle proprie esigenze senza doverli creare da zero.

Le Skill sono sincronizzate tramite l'account Google e risultano disponibili su tutti i dispositivi desktop in cui l'utente ha effettuato l'accesso. Questo permette di mantenere un set coerente di automazioni su più computer, senza necessità di configurazioni aggiuntive. La gestione avviene tramite l'icona della bussola nel pannello di Gemini.

La funzione non introduce nuove capacità all'intelligenza artificiale, ma semplifica l'accesso ai comandi già supportati. Gemini continua a richiedere conferma esplicita prima di eseguire certe azioni, come l'invio di email o la modifica del calendario. Le Skill ereditano le stesse protezioni applicate ai prompt normali, mantenendo il controllo dell'utente sulle operazioni automatizzate. La disponibilità di questa funzione riguarda inizialmente gli utenti con Chrome impostato su inglese (Stati Uniti) su Windows, macOS e ChromeOS. Google non ha ancora indicato una data per la disponibilità globale, ma la distribuzione segue il modello graduale tipico delle funzionalità integrate nel browser. Alcuni Paesi, come Canada, India e Nuova Zelanda, risultano già inclusi nelle prime fasi di espansione.

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La funzione si inserisce in un percorso più ampio di integrazione dell'IA nel browser. Gemini in Chrome è già in grado di analizzare pagine web, generare riassunti e rispondere a domande contestuali. Google ha evidenziato che le Skill rappresentano un primo passo verso forme più avanzate di automazione, pur non essendo ancora paragonabili ai sistemi agentici completi. A differenza di strumenti come Claude Cowork, le Skill non orchestrano processi complessi in autonomia, ma si limitano a eseguire prompt salvati. L'integrazione con Workspace, tuttavia, suggerisce possibili evoluzioni future.

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