Alexa+ debutta in Italia: conversa, agisce e si integra nella smart home

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 15-04-2026] Commenti

Alexa+ è disponibile da oggi in Italia in Accesso Anticipato, portando nel Paese la versione dell'assistente vocale di Amazon basata su modelli linguistici avanzati. L'aggiornamento introduce un nuovo paradigma di interazione, con conversazioni più naturali e la capacità di eseguire azioni complesse, superando i limiti dei comandi vocali tradizionali. La nuova versione è integrata nei dispositivi Echo compatibili e può essere attivata anche dagli utenti già in possesso di uno speaker, che possono iscriversi al programma di accesso anticipato. L'espansione è graduale e riguarda sia i dispositivi più recenti sia molti modelli precedenti, con l'esclusione delle prime generazioni non più supportate.

Alexa+ utilizza modelli linguistici di grandi dimensioni orchestrati tramite Amazon Bedrock, combinando modelli proprietari come Amazon Nova con modelli esterni quando necessario. Questo approccio consente all'assistente di comprendere richieste articolate, mantenere il contesto e gestire cambi di argomento senza perdere coerenza nella conversazione. Una delle novità principali riguarda la capacità di eseguire azioni concrete. Alexa+ può controllare dispositivi domestici, riprodurre musica in diverse stanze, avviare elettrodomestici compatibili, suggerire ricette, proporre acquisti e completare ordini. L'assistente può anche prenotare ristoranti tramite integrazioni come TheFork, che sarà attivata nelle prossime settimane.

La continuità tra dispositivi è stata migliorata: una conversazione avviata su un Echo Show può essere proseguita su smartphone senza perdere il contesto. Questo comportamento è reso possibile da un sistema di sincronizzazione che mantiene lo stato della sessione attivo tra più dispositivi associati allo stesso account. Alexa+ introduce anche un livello più avanzato di personalizzazione. L'assistente riconosce i membri della famiglia tramite voce e, nei dispositivi dotati dell'hardware necessario, tramite riconoscimento visivo. Le risposte vengono adattate alle preferenze individuali, incluse abitudini alimentari, gusti musicali e routine quotidiane.

La gestione della smart home beneficia quindi di un'integrazione più profonda. Alexa+ può interpretare richieste vaghe come «Fa troppo caldo qui» e regolare automaticamente il termostato, oppure attivare routine complesse senza che l'utente debba ricordare comandi specifici. L'assistente può anche creare nuove routine tramite istruzioni vocali. Sul fronte dello shopping, Alexa+ è in grado di confrontare prodotti, riassumere recensioni, monitorare variazioni di prezzo e aggiungere articoli alle liste della spesa. L'assistente può anche gestire consegne e notificare eventuali modifiche, integrandosi con i servizi logistici di Amazon.

La disponibilità iniziale è gratuita per tutti gli utenti in Accesso Anticipato. Una volta conclusa questa fase, Alexa+ rimarrà gratuita per gli abbonati Amazon Prime, mentre per gli altri utenti sarà previsto un canone mensile. Amazon non ha ancora comunicato una data precisa per il passaggio al modello a pagamento.