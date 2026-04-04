Netflix, illegittimi gli aumenti dal 2017 al 2024. Sentenza immediatamente esecutiva

Gli utenti saranno rimborsati fino a 500 euro e i prezzi vanno ridotti subito. Netflix annuncia ricorso.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-04-2026]

netflix aumenti illegittimi rimborsi 500 euro
Foto di Dima Solomin.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato illegittimi gli aumenti degli abbonamenti Netflix applicati tra il 2017 e il 2024, stabilendo che le clausole contrattuali utilizzate dalla piattaforma per modificare i prezzi erano vessatorie e quindi nulle. Accogliendo l'azione rappresentativa del Movimento Consumatori, la decisione apre la strada a rimborsi che possono arrivare fino a circa 500 euro per alcuni utenti.

La sentenza riguarda le modifiche tariffarie introdotte negli anni 2017, 2019, 2021 e a novembre 2024, ritenute in violazione del Codice del Consumo perché prive di un «giustificato motivo» esplicitato nel contratto. Le condizioni d'uso dell'epoca consentivano infatti a Netflix di aumentare i prezzi con un semplice preavviso di 30 giorni, senza indicare in modo chiaro e preventivo le ragioni che avrebbero potuto giustificare tali variazioni, andando però contro quanto scritto nel Codice. Il provvedimento non si applica ai contratti sottoscritti dopo gennaio 2024, periodo in cui Netflix aveva aggiornato le clausole rendendole conformi ai requisiti di trasparenza richiesti dalla normativa. Per tutti gli altri abbonati, gli aumenti sono stati dichiarati illegittimi e devono essere annullati.

Secondo quanto dichiarato dai legali del Movimento Consumatori, gli incrementi accumulati negli anni ammontano a 8 euro al mese per il piano Premium, 4 euro per lo Standard e 2 euro per il Base. Su base pluriennale, un abbonato Premium attivo dal 2017 può aver pagato fino a 500 euro in più rispetto al prezzo ritenuto legittimo, mentre un utente Standard può arrivare a circa 250 euro. La sentenza impone a Netflix non solo di rimborsare le somme indebitamente percepite, ma anche di ridurre i prezzi attuali degli abbonamenti in misura pari agli aumenti dichiarati nulli. Ciò significa, per esempio, che un cliente Premium che oggi paga 19,99 euro potrebbe dover tornare a pagare 11,99 euro, mentre il piano Standard potrebbe scendere da 13,99 a 9,99 euro.

Il Tribunale ha inoltre ordinato alla piattaforma di pubblicare il contenuto della sentenza sul proprio sito e su quotidiani nazionali, oltre a informare individualmente tutti i consumatori coinvolti, compresi coloro che hanno disdetto l'abbonamento negli anni interessati. L'obbligo di comunicazione è esteso anche agli ex clienti, che mantengono il diritto al rimborso. Secondo i dati citati dai legali, Netflix è passata in Italia da 1,9 milioni di abbonati nel 2019 a circa 5,4 milioni nel 2025, ampliando significativamente la platea dei potenziali beneficiari. La decisione potrebbe quindi avere un impatto economico rilevante per la piattaforma.

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Netflix ha annunciato che presenterà ricorso, sostenendo di aver sempre operato nel rispetto della normativa. Tuttavia la sentenza è immediatamente esecutiva, il che significa che le procedure di rimborso e adeguamento dei prezzi devono comunque essere avviate. Il Movimento Consumatori ha dichiarato che è pronta una class action per tutelare gli utenti, in caso di mancata applicazione spontanea della sentenza. L'associazione ha già predisposto un modulo di adesione per facilitare la partecipazione dei consumatori.

Il caso italiano si inserisce in un contesto europeo più ampio: tribunali in Germania e Spagna hanno già contestato clausole simili utilizzate da Netflix, ritenendole non conformi alla direttiva 93/13/CEE sulle clausole abusive nei contratti con i consumatori. Le decisioni convergono verso un modello di maggiore trasparenza e obbligo di motivazione preventiva per ogni variazione tariffaria. La vicenda potrebbe quindi rappresentare un precedente significativo per l'intero settore dello streaming, dove le modifiche unilaterali dei prezzi sono una pratica diffusa. La sentenza del Tribunale di Roma potrebbe spingere altri operatori a rivedere le proprie condizioni contrattuali per evitare contenziosi analoghi.

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Approfondimenti
Netflix, utenti obbligati a passare agli abbonamenti più costosi

Commenti all'articolo (1)

{pensomal}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
5-4-2026 22:23
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