Router TP-Link compromessi in tutto il mondo: così gli hacker russi sottraggono le credenziali

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-04-2026] Commenti

Un gruppo di hacker legati al governo russo starebbe attaccando e compromettendo migliaia di router domestici e di piccoli uffici in tutto il mondo, reindirizzando il traffico Internet delle vittime per sottrarre password e token di accesso. L'operazione, attribuita al gruppo APT28 (noto anche come Fancy Bear), è stata confermata dai ricercatori di sicurezza britannici del NCSC e dai Black Lotus Labs.

L'attacco sfrutta vulnerabilità note in router MikroTik e TP-Link, molti dei quali non aggiornati o con firmware obsoleto. Una delle falle più sfruttate è la CVE‑2023‑50224, che consente a un aggressore non autenticato di ottenere informazioni sensibili tramite richieste HTTP manipolate. Milioni di dispositivi non hanno mai ricevuto la patch, rendendoli un bersaglio ideale. Il metodo principale utilizzato è il DNS hijacking: modificando le impostazioni DNS del router, gli hacker reindirizzano le richieste degli utenti verso server controllati dall'infrastruttura russa. Le vittime vengono così indirizzate a pagine di login falsificate, identiche a quelle reali, dove inseriscono inconsapevolmente le proprie credenziali.

Questa tecnica ha già permesso agli attaccanti di intercettare password, token OAuth e altri dati sensibili, aggirando anche l'autenticazione a due fattori. In molti casi, il router continuava a funzionare normalmente, rendendo l'intrusione invisibile agli utenti. Secondo le analisi, la campagna ha finora compromesso almeno 18.000 router in circa 120 Paesi, colpendo enti governativi, forze dell'ordine, provider email e infrastrutture critiche per lo più in Africa, Nord Africa, America Centrale e Sud‑Est asiatico. Microsoft ha confermato che oltre 200 organizzazioni e 5.000 dispositivi consumer risultano coinvolti, inclusi ministeri degli esteri e agenzie governative in Africa. L'azienda ha pubblicato un rapporto tecnico che descrive come i router compromessi propaghino le impostazioni DNS malevole a tutti i dispositivi collegati alla rete locale.

Il gruppo APT28, collegato al servizio di intelligence militare russo GRU, è noto per operazioni di spionaggio ad alto profilo, tra cui l'attacco al Comitato Nazionale Democratico statunitense nel 2016 e il sabotaggio ai sistemi satellitari Viasat nel 2022. La campagna sui router rappresenta un'evoluzione strategica: invece di colpire server governativi protetti, si punta ai dispositivi periferici, spesso trascurati e privi di monitoraggio. Le autorità statunitensi e britanniche hanno avviato operazioni coordinate per smantellare l'infrastruttura utilizzata dagli hacker. L'FBI è attesa annunciare il sequestro di diversi domini impiegati per il reindirizzamento del traffico, mentre partner internazionali hanno collaborato per disattivare server e VPS utilizzati come nodi della rete malevola.

Il caso mette in evidenza la crescente vulnerabilità dei dispositivi di rete domestici, spesso configurati con password predefinite o non aggiornati per anni. Gli esperti sottolineano che i router rappresentano un punto d'ingresso critico: controllandoli, un attaccante può manipolare il traffico di tutti i dispositivi collegati, inclusi smartphone, PC e dispositivi IoT. Il NCSC ha anche pubblicato una lista dei router TP-Link sotto attacco, che riportiamo qui sotto.