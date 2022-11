TP-Link inaugura l'era del Wi-Fi 7

La gamma di prodotti compatibili promette velocità fino a 11.520 Mbit/s.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-11-2022] Commenti (1)

TP-Link Archer BE900

Lo standard Wi-Fi 6 /(un tempo noto come Wi-Fi 802.11ac) ancora non è particolarmente diffuso ma già c'è qualcuno che sta preparandosi alla transizione verso Wi-Fi 7 (802.11be), sebbene le specifiche di quest'ultimo debbano ancora essere definite completamente dall'IEEE.

Questo "qualcuno" è TP-Link che ha presentato una gamma di prodotti, in vendita nel corso del 2023, già compatibile con l'attuale bozza di Wi-Fi 7, la cui versione finale è attesa non prima del 2024 e utilizzerà le bande a 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

Si parte quindi con il router quad band TP-Link Archer BE900, caratterizzato da 12 antenne interne e una forma a dir poco originale, in cui spicca una griglia di LED sensibili al tocco.

Questo prodotto, che si situa in cima all'offerta TP-Link per quanto riguarda i router, supporta velocità di trasmissione pari a 1.376 Mbit/s nella banda dei 2,4 GHz, 5.760 Mbit/s nelle due bande a 5 GHz e ben 11.520 Mbit/s nella banda dei 6 Ghz.

Non mancano le porte Ethernet: ce ne sono due che supportano una velocità di 10 Gbit/s, quattro che arrivano a 2,5 Gbit/s e una che si "limita" a 1 Gbit/s. A completare la dotazione ci sono poi due porte USB.

Il lancio del router Archer BE900 è previsto per il primo trimestre del prossimo anno, a un prezzo di lancio che negli Stati Uniti sarà di 699,99 dollari.

Per chi volesse spendere un po' meno (sebbene i prezzi non siano stati ancora rivelati al momento in cui scriviamo, si tratta di prodotti più limitati rispetto all'Archer BE900) ci sono i modelli Archer BE800 e Archer BE550, che offrono rispettivamente una velocità aggregata di trasferimento dati pari a 19 Gbit/s e 9,2 Gbit/s.

TP-Link ha anche presentato due soluzioni per la creazione di reti mesh.

In cima all'offerta troviamo il sistema quad band Deco BE95 che, in cambio di 1.199,99 dollari, offre 11.520 Mbit/s nelle due bande a 6 GHz, 8.640 Mbit/s nella banda a 5 GHz e 1.148 Mbit/s nella banda a 2,4 GHz (per una velocità aggregata di 33 Gbit/s).

Da segnalare inoltre che, come da specifiche Wi-Fi 7, la larghezza dei canali è di 320 MHz (anziché 160 MHz come in Wi-Fi 6). Non mancano infine due porte Ethernet a 10 Gbit/s e due porte Ethernet a 2,5 Gbit/s.

A prezzi inferiori troviamo il modello tri-band Deco BE85 (999,99 dollari) e il Deco BE65: il primo offre una velocità aggregata di 22 Gbit/s, mentre il secondo si ferma a 11 Gbit/s e dispone soltanto di due porte Ethernet a 2,5 Gbit/s. Il prezzo di quest'ultimo non è stato ancora annunciato.