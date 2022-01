Da TP-Link il router con le antenne rotanti

Per garantire una perfetta ricezione in ogni posizione.

Tra i dispositivi più curiosi che sono stati svelati al CES 2022, da poco concluso, c'è anche un router prodotto da TP-Link.

Un router, in generale, è un dispositivo che difficilmente può sorprendere, ma il modello Archer AXE200 Omni, capace di supportare la connettività Wi-Fi 6E e dunque operante anche nella banda dei 6 GHz, attira l'attenzione grazie alle sue antenne rotanti.

Tutti sanno che, per ottimizzare la trasmissione e la ricezione del segnale, ogni router ha bisogno che le sue antenne siano posizionate accuratamente, anche in relazione all'ambiente in cui l'apparecchio è installato; di solito, tale regolazione viene effettuata a mano.

L'Archer AXE200 Omni, invece, ci pensa da solo, impostando una posizione iniziale delle antenne e poi aggiustandola continuamente in base alla posizione dei dispositivi connessi al Wi-Fi.

Secondo TP-Link, il router in questione è in grado di offrire una velocità di connessione massima superiore ai 10 Gbite/s e l'introduzione delle antenne semoventi serve proprio per assicurarsi che mantenga ciò che promette tramite una delle due modalità predefinite.

La prima, definita Directional Wi-Fi Boos, consente di indicare sei impostazioni predefinite selezionando una delle quali si potenzia il segnale in una determinata direzione; la seconda, One-Click Optimization, si attiva dall'app collegata e regola in tempo reale le antenne in base alla posizione del dispositivo da cui parte il comando.

Il router TP-Link Archer AXE200 Omni sarà in vendita nelle prossime settimane a un prezzo che ancora non è stato rivelato.