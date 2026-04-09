Chrome cambia volto: arrivano le schede verticali e la lettura immersiva



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-04-2026]

chrome schede verticali
Immagine: Google

Google ha introdotto su Chrome per desktop due nuove funzionalità: le schede verticali e la modalità di lettura immersiva.

Le schede verticali sostituiscono la tradizionale barra orizzontale delle tab con una colonna laterale posizionata sul bordo sinistro della finestra. Questa disposizione consente di visualizzare i titoli completi delle pagine, evitando l'affollamento tipico delle schede ridotte a favicon quando il numero di schede aperte supera la decina. L'opzione si attiva con un clic destro sulla barra delle schede selezionando Mostra schede verticalmente. La nuova vista è pensata per chi gestisce molte schede contemporaneamente, come utenti che lavorano con documenti, ricerche o gruppi di tab tematici. La barra laterale può essere compressa in una colonna di sole icone per recuperare spazio, oppure espansa quando serve una panoramica completa. Il passaggio tra visualizzazione verticale e orizzontale è immediato e non richiede riavvii.

Google ha introdotto questa funzione dopo anni di richieste da parte degli utenti e in risposta alla concorrenza di browser come Edge, Firefox, Arc e Vivaldi, che già offrivano soluzioni simili. L'adozione su Chrome rappresenta un cambiamento significativo nella gestione delle tab, storicamente rimasta invariata per oltre un decennio.

La seconda novità riguarda la modalità di lettura immersiva, un'evoluzione della precedente modalità lettura. Finora Chrome mostrava il contenuto semplificato in una vista affiancata, con la pagina originale a sinistra e il testo pulito a destra. Con l'aggiornamento, la modalità lettura diventa a schermo intero, eliminando completamente elementi grafici, banner e distrazioni visive. Per attivarla è sufficiente cliccare con il tasto destro su una pagina e selezionare Apri in modalità lettura. Chrome genera una versione alleggerita del contenuto, utile per articoli lunghi, guide tecniche o documenti complessi. La nuova modalità è progettata per migliorare la concentrazione e ridurre l'affaticamento visivo.

Proposte di lettura:
Aluminum OS trapela online: ecco la prima vera versione desktop di Android
jQuery 4.0 debutta dopo 10 anni. Meno compatibilità storica, più adere...
Browser e privacy, Chrome tra i peggiori del 2025
Google Disco, il browser che trasforma la cronologia e le schede in app interatt...

La modalità immersiva include anche opzioni di personalizzazione, come la regolazione del font, del colore di sfondo e della larghezza del testo. In alcune versioni è disponibile anche la lettura vocale integrata, accessibile dall'angolo superiore della finestra.

Google conferma che l'obiettivo è migliorare la produttività e rendere Chrome più flessibile per chi utilizza molte schede o legge contenuti complessi. Le novità si inseriscono in una serie di aggiornamenti mirati a mantenere la competitività del browser in un mercato sempre più attento all'organizzazione e alla gestione del multitasking. La distribuzione di queste funzionalità è graduale, continuerà nelle prossime settimane e raggiungerà tutti gli utenti desktop. Chrome si aggiorna automaticamente, ma è sempre possibile forzare l'aggiornamento scaricando l'ultima versione dal sito ufficiale.

Ti raccomandiamo anche:
Android si fonde con Chrome OS e diventa Aluminium OS. Obiettivo: conquistare il...
OpenAI lancia ChatGPT Atlas: il browser con IA "comprende" il web e agisce per c...
La tastiera ispirata ai vecchi telefoni a disco: Gboard Dial Version è open...
Verifica dell'età, per aggirarla basta cambiare il DNS

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (0)

Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Ha ragione Stallman quando dice che Android non è libero?
No
Non lo so

Mostra i risultati (3210 voti)
Aprile 2026
n. 4096 del 09-04-2026
Router TP-Link compromessi in tutto il mondo: così gli hacker russi sottraggono le credenziali
n. 4095 del 07-04-2026
Attività sessuali, persone svestite o alla toilette, carte di credito
n. 4094 del 03-04-2026
Oracle licenzia 30.000 dipendenti via email
Marzo 2026
n. 4093 del 30-03-2026
Windows 11 avrà una barra delle applicazioni compatta in stile Windows 10
n. 4092 del 27-03-2026
CPU Intel e AMD introvabili
n. 4091 del 26-03-2026
Mozilla lancia la VPN gratuita in Firefox
n. 4090 del 24-03-2026
Windows 11, vacilla l'obbligo dell'account Microsoft
n. 4089 del 23-03-2026
Attacco informatico paralizza gli etilometri con alcolock: migliaia di veicoli fermi
n. 4088 del 20-03-2026
La Ricerca Live di Google arriva in Italia
n. 4087 del 19-03-2026
Samsung ritira il Galaxy Z TriFold dopo tre mesi
n. 4086 del 18-03-2026
Linea fissa TIM, in arrivo la rimodulazione: rincari di 2,99 euro a partire da maggio
n. 4085 del 16-03-2026
DR-DOS torna in vita: riscritto da zero in assembly, non usa codice legacy e non è open source
n. 4084 del 13-03-2026
Perplexity trasforma il Mac mini in un dipendente digitale che lavora per l'utente
n. 4083 del 12-03-2026
Excel, cinque trucchi che ogni principiante dovrebbe imparare subito
n. 4082 del 11-03-2026
50.000 specchi satellitari illumineranno la Terra
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 9 aprile
2026
Chrome cambia volto: arrivano le schede verticali e la lettura immersiva
2025
WhatsApp per Windows: non aprite quell'immagine
2024
La navigazione in incognito non è in incognito
2022
AMD, i processori Ryzen eseguono l'overclock senza il consenso dell'uten...
2021
Liberare spazio? Basta cancellare tutti i dati e gli account
2020
Violata Email.it: sottratti dati di 600.000 utenti, password comprese
2019
Windows 10 May 2019 Update, la decisione spetterà agli utenti
2018
Facebook, tutti potranno cancellare i messaggi inviati. Come già faceva Zuc...
2017
Colleghi scontrosi? Ecco come affrontarli
2015
Carcerato manda via mail un falso ordine di scarcerazione
2014
Proxy inversi e DNS alternativi
2013
I call center italiani finiranno tutti in Romania?
2012
La bicicletta col turbo
2011
Il meglio dal forum Linux
2010
Tutte le novità di iPhone OS 4.0
2009
Il Fascicolo Sanitario Elettronico presto una realtà italiana
2008
Arriva il 412 poliglotta, ma costa assai
2007
Dopo l'offerta At&T, Telecom a rischio attentati
2004
La nuova Adsl di Libero-Wind
2003
La milza di Moore
Olimpo Informatico


 
web metrics