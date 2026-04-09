Chrome cambia volto: arrivano le schede verticali e la lettura immersiva

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 09-04-2026] Commenti

Immagine: Google

Google ha introdotto su Chrome per desktop due nuove funzionalità: le schede verticali e la modalità di lettura immersiva.

Le schede verticali sostituiscono la tradizionale barra orizzontale delle tab con una colonna laterale posizionata sul bordo sinistro della finestra. Questa disposizione consente di visualizzare i titoli completi delle pagine, evitando l'affollamento tipico delle schede ridotte a favicon quando il numero di schede aperte supera la decina. L'opzione si attiva con un clic destro sulla barra delle schede selezionando Mostra schede verticalmente. La nuova vista è pensata per chi gestisce molte schede contemporaneamente, come utenti che lavorano con documenti, ricerche o gruppi di tab tematici. La barra laterale può essere compressa in una colonna di sole icone per recuperare spazio, oppure espansa quando serve una panoramica completa. Il passaggio tra visualizzazione verticale e orizzontale è immediato e non richiede riavvii.

Google ha introdotto questa funzione dopo anni di richieste da parte degli utenti e in risposta alla concorrenza di browser come Edge, Firefox, Arc e Vivaldi, che già offrivano soluzioni simili. L'adozione su Chrome rappresenta un cambiamento significativo nella gestione delle tab, storicamente rimasta invariata per oltre un decennio.

La seconda novità riguarda la modalità di lettura immersiva, un'evoluzione della precedente modalità lettura. Finora Chrome mostrava il contenuto semplificato in una vista affiancata, con la pagina originale a sinistra e il testo pulito a destra. Con l'aggiornamento, la modalità lettura diventa a schermo intero, eliminando completamente elementi grafici, banner e distrazioni visive. Per attivarla è sufficiente cliccare con il tasto destro su una pagina e selezionare Apri in modalità lettura. Chrome genera una versione alleggerita del contenuto, utile per articoli lunghi, guide tecniche o documenti complessi. La nuova modalità è progettata per migliorare la concentrazione e ridurre l'affaticamento visivo.

La modalità immersiva include anche opzioni di personalizzazione, come la regolazione del font, del colore di sfondo e della larghezza del testo. In alcune versioni è disponibile anche la lettura vocale integrata, accessibile dall'angolo superiore della finestra.

Google conferma che l'obiettivo è migliorare la produttività e rendere Chrome più flessibile per chi utilizza molte schede o legge contenuti complessi. Le novità si inseriscono in una serie di aggiornamenti mirati a mantenere la competitività del browser in un mercato sempre più attento all'organizzazione e alla gestione del multitasking. La distribuzione di queste funzionalità è graduale, continuerà nelle prossime settimane e raggiungerà tutti gli utenti desktop. Chrome si aggiorna automaticamente, ma è sempre possibile forzare l'aggiornamento scaricando l'ultima versione dal sito ufficiale.