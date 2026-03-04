Windows 12 è in arrivo: NPU obbligatoria e milioni di PC a rischio obsolescenza

Microsoft introdurrà il nuovo sistema operativo entro il 2026, con funzioni premium accessibili solo dietro abbonamento.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-03-2026]

windows 12 2026 npu obsolescenza
Foto di BoliviaInteligente.

Windows 12 è atteso entro la fine del 2026 e introdurrà un requisito hardware che segna una discontinuità netta con le versioni precedenti: la presenza obbligatoria di una NPU dedicata all'elaborazione locale delle funzioni di intelligenza artificiale. È questo quanto riferiscono le indiscrezioni pubblicate da PCWorld e le implicazioni sono preoccupanti poiché sembra di vedere ripetersi lo scenario del lancio di Windows 11: un componente hardware (allora il TPM, oggi la NPU) renderà obsoleto un vasto parco macchine altrimenti perfettamente funzionante.

Secondo le informazioni disponibili, Windows 12 è sviluppato sotto il nome in codice Hudson Valley Next e sarà distribuito in concomitanza con la fine del supporto esteso di Windows 10, prevista per ottobre 2026. Il sistema operativo adotterà un'architettura modulare basata su CorePC, progettata per separare i componenti principali e consentire aggiornamenti più rapidi e mirati. Questa struttura permetterà di isolare le funzioni IA in moduli dedicati, ottimizzando prestazioni e sicurezza. La NPU diventerà un elemento centrale per l'esecuzione locale delle funzioni di AI generativa e assistiva, incluse le evoluzioni di Copilot e i nuovi strumenti di produttività. I requisiti minimi indicano la necessità di una capacità di calcolo nell'ordine dei 40 TOPS, un valore che esclude la maggior parte delle CPU e GPU integrate presenti nei PC di fascia bassa e media degli ultimi anni. I partner hardware di Microsoft, tra cui AMD e Intel, starebbero già adeguando le roadmap dei processori per garantire compatibilità con il nuovo standard.

Le indiscrezioni suggeriscono che Windows 12 integrerà funzioni AI pervasive, con un sistema operativo in grado di analizzare il contesto, anticipare le azioni dell'utente e ottimizzare dinamicamente le risorse. L'elaborazione locale tramite NPU ridurrà la dipendenza dal cloud, migliorando la latenza e limitando la trasmissione di dati sensibili. Tuttavia questa scelta comporta un innalzamento significativo della soglia hardware necessaria per l'aggiornamento. La transizione verso Windows 12 potrebbe quindi replicare quanto accaduto con Windows 11, quando milioni di PC rimasero esclusi a causa dell'obbligo di TPM 2.0 e CPU recenti. Le critiche rivolte a Microsoft per l'impatto sulle macchine più datate potrebbero ripresentarsi, soprattutto considerando che la base installata di Windows 10 è ancora molto ampia. Alcuni analisti ritengono che la combinazione tra fine del supporto e requisiti stringenti possa spingere molti utenti verso l'acquisto di nuovi dispositivi.

Oltre ai requisiti hardware, emergono indicazioni su un possibile modello ad abbonamento per alcune funzionalità avanzate. Le versioni più complete di Copilot e dei servizi AI potrebbero essere accessibili tramite piani premium, seguendo una strategia già adottata in ambito aziendale. Anche questa ipotesi non è stata confermata ufficialmente, ma compare in più report tecnici e documenti interni trapelati. Windows 12 introdurrà anche un nuovo sistema di aggiornamenti differenziati, con componenti del sistema operativo isolati in container per ridurre i tempi di installazione e migliorare la stabilità. L'approccio modulare consentirà di distribuire patch più leggere e frequenti, limitando i riavvii e riducendo l'impatto sulle prestazioni durante gli update. Questa struttura è pensata per supportare un ciclo di sviluppo più rapido e per integrare nuove funzioni IA senza compromettere la compatibilità generale.

Sullo stesso tema:
Windows 11 rallenta sulla IA. Microsoft riduce Copilot e ripensa Recall dopo le ...
Windows 2030, addio a mouse e tastiera: farà tutto la IA
Tutti i PC Dell avranno l'AI a bordo
Windows 11, nuovi requisiti per bloccare le CPU più vecchie

Le funzioni IA previste includono strumenti di editing avanzato, assistenza contestuale nelle applicazioni Office, generazione automatica di contenuti e ottimizzazione energetica basata su modelli predittivi. L'integrazione profonda di Copilot nel sistema operativo permetterà di analizzare attività, preferenze e flussi di lavoro, adattando l'interfaccia e suggerendo azioni in tempo reale. Queste capacità richiedono un'elaborazione costante che giustifica l'obbligo della NPU.

Prima del rilascio di Windows 12 - previsto entro la fine del 2026 - dovrebbe esserci una fase di test estesa che coinvolgerà partner OEM e sviluppatori. La transizione sarà accompagnata da linee guida aggiornate per la progettazione dei PC, con un'enfasi particolare sulla sicurezza hardware, sull'efficienza energetica e sulla capacità di eseguire modelli IA in locale. I produttori starebbero già preparando nuove generazioni di laptop e desktop certificati per il sistema operativo.

Ti raccomandiamo anche:
Al posto di Windows 12, un Windows 11 più snello e pieno di IA
Microsoft: gli AI PC dovranno avere almeno 16 Gbyte di RAM
CorePC: una versione di Windows leggerissima, modulare e più sicura
Windows 11, il mio PC riuscirà a eseguirlo?

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)

{Fred}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
4-3-2026 20:37
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
I tuoi sogni sono a colori o in bianco e nero?
A colori
In bianco e nero
In 3d, anche senza occhialini
Un po' come capita

Mostra i risultati (1894 voti)
Marzo 2026
n. 4078 del 03-03-2026
Motorola lascia Android e va su GrapheneOS, per la massima privacy
n. 4077 del 02-03-2026
Copia privata, scattano gli aumenti: tassato anche il cloud!
Febbraio 2026
n. 4076 del 26-02-2026
Il titolo IBM precipita in borsa: colpa dell'IA e c'entra il COBOL
n. 4075 del 25-02-2026
Outlook diventa inutilizzabile, un bug fa sparire il cursore del mouse
n. 4074 del 24-02-2026
ISEE, la presentazione non è più necessaria: il sistema automatico rivoluziona controlli e procedure
n. 4073 del 23-02-2026
Meta chiude il sito di Messenger
n. 4072 del 19-02-2026
Winhance ottimizza Windows 11: meno app inutili, più velocità e controllo sistema
n. 4071 del 18-02-2026
Grave falla in Chrome già attivamente sfruttata: aggiornare subito il browser di Google
n. 4070 del 17-02-2026
Western Digital ha già venduto tutti gli hard disk del 2026
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 4 marzo
2026
Stack Overflow si rifà il look, in beta con IA e ricerca agentica
2025
Gemini sbircia dalla videocamera del telefono
2024
Permainformatica
2022
Fitbit richiama gli smartwatch Ionic: possono causare ustioni
2021
Studenti e lavoratori in smart working nel mirino dei ransomware
2020
Undicenne gioca troppo a Gta, i genitori lo fanno guidare per davvero
2017
No, la sonda Voyager non è stata ''hackerata dagli alieni''
2016
Mi conviene pagare gli autori di Cryptolocker?
2015
L'Europa vuole Internet a due velocità
2014
Windows 8.1 diventa gratis e si unisce a Bing
2013
Lo smartphone ha messo il binocolo
2012
Sogni 3d
2011
Una chitarra "seria" per Rock Band 3 in modalità Pro
2010
Asus, Eee Pc in alluminio e un e-reader
2009
Il robot infermiere-soldato
2008
La lingua italiana sopravviverà anche all'internet
2006
Il Voip per le chiamate internazionali
2005
A Prodi non piace la satira on line
2004
Un worm particolarmente insidioso
2003
Le clausole vessatorie dei gestori telefonici
2002
Un server italiano per la corrispondenza anonima
Olimpo Informatico


 
web metrics