I vecchi cellulari diventano smart con assistente IA e servizi digitali



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 05-03-2026]

hmd smart feature phone
Immagine: HMD

Al Mobile World Congress HMD ha annunciato l'intenzione di mettere in vendita dei feature phone (ossia i normali "cellulari" di prima dell'avvento degli smartphone) evoluti, informalmente battezzati smart feature phone. Questi dispositivo supporteranno videochiamate, un assistente basato su intelligenza artificiale e un portafoglio digitale integrato destinato a trasformare dispositivi tradizionalmente limitati in strumenti più versatili e orientati ai servizi.

Innanzitutto, HMD intende portare sui feature phone un sistema di videochiamata compatibile con smartphone e dispositivi analoghi, superando uno dei limiti storici di questa categoria. La funzione sarà integrata in un'applicazione proprietaria che gestirà anche la messaggistica avanzata, con un approccio pensato per mantenere basso il consumo di dati e garantire compatibilità con reti mobili meno potenti. C'è poi il portafoglio digitale, primo primo wallet integrato nativamente in un feature phone, progettato per consentire operazioni di ricezione, archiviazione e prelievo di fondi tramite sistemi di pagamento locali. L'obiettivo è facilitare le rimesse e l'accesso ai servizi finanziari di base, soprattutto in aree dove l'adozione degli smartphone è ancora limitata. Il debutto è previsto inizialmente in India, con un'estensione progressiva ad altri mercati nel corso del 2026.

L'assistente AI introdotto da HMD è progettato per semplificare l'uso quotidiano del dispositivo, con funzioni di supporto vocale, gestione delle attività e suggerimenti contestuali. HMD sottolinea che l'implementazione è stata ottimizzata per funzionare su hardware a bassa potenza, con modelli di inferenza leggeri e un'attenzione particolare alla privacy locale dei dati. L'assistente è pensato anche per utenti con scarsa familiarità con la tecnologia, con un'interfaccia semplificata e comandi vocali essenziali.

Le innovazioni annunciate si inseriscono in una strategia più ampia che punta a ridefinire il ruolo dei feature phone nel mercato globale. HMD mantiene una posizione dominante in questo segmento e intende sfruttare la propria presenza per offrire soluzioni digitali a basso costo, riducendo il divario tecnologico tra utenti di smartphone e utenti di dispositivi tradizionali, ma senza sconvolgere del tutto il tipo di prodotto. La società parla esplicitamente di «reimmaginare» il feature phone come strumento di «inclusione digitale».

Dal punto di vista tecnico, l'integrazione di videochiamate e AI su dispositivi con risorse limitate richiede un'ottimizzazione significativa. Le piattaforme software adottate da HMD prevedono un uso efficiente della banda e della memoria, con codec adattivi e sistemi di compressione pensati per reti 2G e 3G ancora diffuse in molte regioni. HMD ha sviluppato un layer di sicurezza dedicato per il wallet digitale, con protocolli di autenticazione semplificati ma robusti.

I primi dispositivi compatibili saranno presentati nei mercati asiatici e africani, dove la domanda di telefoni economici con funzioni avanzate è in crescita. Successivamente, le stesse funzionalità saranno introdotte anche in modelli destinati ai mercati più "maturi", con varianti pensate per utenti senior e per chi cerca un dispositivo essenziale ma più versatile di un cellulare tradizionale. La presenza dell'AI su dispositivi di fascia bassa apre inoltre scenari interessanti per l'evoluzione dei servizi vocali. HMD ha dichiarato che l'AI sarà disponibile anche offline per alcune funzioni di base, riducendo la dipendenza dalla connettività.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

