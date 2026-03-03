Fuga da ChatGPT: +295% disinstallazioni dopo l'accordo con il Pentagono. Claude vola in classifica

Intanto la IA di Anthropic lancia gli strumenti per facilitare il passaggio dai chatbot concorrenti.

Nelle ultime 48 ore l'applicazione mobile di ChatGPT ha registrato un'impennata di disinstallazioni pari al 295% rispetto alla media abituale, un fenomeno scaturito immediatamente dopo la conferma ufficiale di una collaborazione tra OpenAI e il Dipartimento della Difesa (DoD) degli Stati Uniti. Questo accordo, finalizzato all'integrazione dei modelli linguistici nelle reti classificate del Pentagono per scopi di cybersicurezza e analisi difensiva, ha generato una reazione immediata da parte degli utenti, portando l'app concorrente Claude in vetta alle classifiche di download dell'App Store in mercati come USA, Germania e Canada.

Il repentino travaso di utenza è stato facilitato tecnicamente da Anthropic attraverso il rilascio strategico di un nuovo strumento di "importazione della memoria". Ora disponibile anche per gli utenti del piano gratuito, questa funzionalità permette di trasferire direttamente nell'ecosistema di Claude il bagaglio di preferenze, istruzioni personalizzate e contesti storici accumulati su altri chatbot come ChatGPT o Gemini. Il processo opera tramite una "bolla di memoria" crittografata: l'utente genera un pacchetto di dati testuali tramite un prompt specifico nell'IA di origine e lo inserisce nella sezione Capabilities di Claude, che lo indicizza istantaneamente per mantenere la continuità dell'esperienza d'uso senza dover ricominciare l'addestramento da zero.

Sul piano dell'infrastruttura, il nuovo strumento di importazione di Claude non si limita al semplice testo, ma supporta la migrazione di metadati relativi allo stile comunicativo e ai progetti professionali. Sfruttando il Model Context Protocol (MCP), Anthropic ha inoltre esteso le capacità del proprio assistente permettendogli di interagire direttamente con software di produttività come Slack, Canva e Figma. Questo permette a chi effettua il "trasloco" digitale di mantenere attivi i flussi di lavoro complessi, riducendo drasticamente il costo del passaggio da un servizio all'altro che finora aveva garantito a OpenAI una posizione di monopolio di fatto.

Le ragioni del dissenso pubblico risiedono nella differente gestione dei protocolli di sicurezza nazionale tra i due colossi di San Francisco. Mentre OpenAI ha accettato di schierare i propri ingegneri presso il Dipartimento della Difesa per supportare missioni governative, Anthropic ha interrotto i negoziati con l'amministrazione, rifiutando esplicitamente l'impiego della propria tecnologia per attività di sorveglianza di massa o per il controllo di sistemi d'arma autonomi. Tale posizione ha portato il governo a ordinare la rimozione dei prodotti Anthropic dalle agenzie federali entro sei mesi, una mossa che ha paradossalmente agito da volano per la popolarità di Claude tra gli utenti preoccupati per la privacy.

L'analisi dei dati di Sensor Tower evidenzia che il tasso di disinstallazione di ChatGPT è balzato dal consueto 9% giornaliero a punte che sfiorano il 300%, mentre i download di Claude sono cresciuti del 51% in un singolo fine settimana. Un dato tecnico significativo riguarda il feedback degli utenti: le recensioni a una stella per l'app di OpenAI sono aumentate del 775% in coincidenza con l'annuncio del Pentagono, con critiche focalizzate principalmente sulla modifica dei termini di servizio riguardanti l'uso dei dati per fini di difesa. OpenAI ha cercato di mitigare l'impatto mediatico pubblicando un aggiornamento agli accordi, specificando che gli strumenti non saranno utilizzati per la sorveglianza interna dei cittadini americani né per attività di agenzie di intelligence come quelle condotte dalla NSA senza ulteriori accordi specifici.

Nel lungo periodo, lo scontro tra OpenAI e Anthropic probabilmente definirà gli standard di trasparenza per l'intero settore. Mentre la prima si sta configurando come un partner infrastrutturale per la sicurezza dello Stato, la seconda punta a diventare l'ambiente operativo preferito dai professionisti e dagli utenti che richiedono una separazione netta tra strumenti di produttività e applicazioni militari. La rapidità con cui il mercato ha reagito suggerisce che la percezione etica di un marchio sia ormai diventata una variabile pesante quanto la potenza di calcolo o la dimensione dei parametri dei modelli.