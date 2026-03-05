MacBook Neo debutta a 699 euro

Il primo Mac con chip A18 Pro ha uno schermo Retina da 13 pollici. Grazie alla NPU integrata supporta le funzionalità di Apple Intelligence.



macbook neo
Immagine: Apple

Dopo la fuga di notizie è arrivata la conferma ufficiale: il lancio del del MacBook Neo introduce per la prima volta un portatile Apple con un prezzo di partenza pari a 699 euro, collocandolo come il Mac più economico mai commercializzato e segnando un ampliamento strategico della gamma verso il segmento entry‑level. Il dispositivo utilizza il chip A18 Pro, lo stesso impiegato negli iPhone 16 Pro, e adotta un display Retina da 13 pollici (con risoluzione di 2408x1506 pixel) all'interno di una scocca in alluminio dal peso di 1,23 kg, con l'obiettivo di offrire un equilibrio tra portabilità, autonomia e accessibilità.

Il design riprende le linee dei modelli superiori, con un telaio in alluminio riciclato e l'offerta di diverse varianti cromatiche, pensate per un pubblico giovane e per studenti. La scelta dei materiali e delle finiture mantiene la coerenza estetica con il resto della linea Mac, pur riducendo i costi di produzione. Il display Retina da 13 pollici utilizza un pannello ad alta densità di pixel, progettato per garantire una resa cromatica uniforme e una luminosità adeguata all'uso quotidiano. Pur non adottando tecnologie come Mini‑LED o OLED, il pannello è ottimizzato per contenere i consumi e mantenere un'autonomia dichiarata fino a 16 ore, un valore in linea con le esigenze del target di riferimento.

L'adozione del chip A18 Pro con 8 Gbyte di RAM ad accompagnarlo rappresenta una scelta tecnica rilevante: Apple utilizza per la prima volta un SoC derivato da iPhone in un Mac moderno. Il chip integra una GPU a basso consumo e un motore neurale a 16 core, consentendo l'esecuzione locale di funzioni di intelligenza artificiale e garantendo prestazioni adeguate per attività di produttività, navigazione e gestione multimediale. Il MacBook Neo integra funzionalità di Apple Intelligence, con elaborazione locale delle attività AI grazie al motore neurale. Ciò consente l'uso di strumenti avanzati come il riassunto dei contenuti, la generazione di testi e l'assistenza contestuale, pur mantenendo consumi ridotti e un'elevata autonomia.

Il MacBook Neo è disponibile in due configurazioni: la versione base da 699 euro e un modello da 799 euro che aggiunge maggiore capacità di archiviazione (512 Gbyte contro i 256 Gbyte della versione base) e il Touch ID, assente nella variante più economica. La scelta di rendere il sensore biometrico opzionale rappresenta uno dei compromessi necessari per contenere il prezzo di ingresso. Il dispositivo è pensato per studenti e famiglie, con la possibilità di accedere allo sconto Educational, che riduce il prezzo fino a 599 euro per gli utenti idonei. Questa politica vuole rafforzare il posizionamento del Neo come strumento per la didattica e per l'uso quotidiano, ampliando la platea potenziale di utenti che possono accedere all'ecosistema macOS. La dotazione di porte include due USB‑C e il connettore MagSafe, mantenendo la compatibilità con gli accessori più recenti. L'assenza di porte aggiuntive come HDMI o lettori di schede SD conferma l'orientamento minimalista del dispositivo, coerente con la fascia di prezzo e con la filosofia dei modelli Air.

La disponibilità è prevista a partire dall'11 marzo 2026, con preordini già attivi. Apple punta a posizionare il Neo come alternativa ai Chromebook e ai laptop Windows di fascia media, offrendo un accesso più economico al proprio ecosistema pur offrendo una buona qualità costruttiva.

