Svelato per errore MacBook Neo, il portatile economico di Apple

L'apparizione del nome MacBook Neo all'interno di documenti pubblicati sul sito di Apple - apparentemente per errore - ha confermato l'esistenza del nuovo portatile a basso costo di cui si vociferava da qualche tempo e che dovrebbe arrivare sul mercato nel 2026. Il riferimento, individuato in un file associato al modello A3404, è stato rimosso rapidamente, ma ha fornito un riscontro diretto a mesi di indiscrezioni su un MacBook economico destinato a inaugurare una nuova fascia di prodotto. Le informazioni emerse delineano un dispositivo progettato per ampliare la gamma Mac verso il basso, con un'architettura semplificata e componenti selezionati per contenere i costi senza rinunciare alle funzioni essenziali.

I documenti trapelati indicano che il MacBook Neo adotterà una configurazione di porte composta da due USB‑C e un connettore MagSafe per la ricarica, una scelta che riprende l'impostazione dei MacBook Air più recenti. La presenza del MagSafe suggerisce la volontà di mantenere un'esperienza d'uso coerente con il resto della linea, pur collocando il dispositivo in una fascia di prezzo inferiore. Le varianti cromatiche previste includono tonalità come blu, giallo e rosa, un approccio che richiama la strategia adottata da Apple per i modelli destinati a un pubblico più ampio e orientato alla personalizzazione.

Sul fronte della connettività, il MacBook Neo integrerà Wi‑Fi 7, ma non utilizzerà il chip proprietario Apple N1. I documenti fanno riferimento a un modulo MediaTek per Wi‑Fi e Bluetooth, una scelta che conferma l'orientamento verso componenti più economici rispetto a quelli impiegati nei modelli di fascia superiore. Le informazioni trapelate non includono dettagli sul processore, ma più fonti convergono sull'ipotesi che il MacBook Neo possa adottare un chip derivato dalla serie A (quella adottata dagli iPhone), come l'A18 Pro o l'A19 Pro, invece di un SoC della famiglia M. Questa scelta segnerebbe un ritorno a un approccio simile a quello del MacBook da 12 pollici, ma con un'architettura più moderna e ottimizzata per l'efficienza energetica. L'adozione di un chip mobile consentirebbe di ridurre consumi e costi, pur garantendo prestazioni adeguate per attività quotidiane e produttività leggera.

Alcune indiscrezioni suggeriscono la presenza di un display da 12,9 pollici, una diagonale inedita per un MacBook economico e potenzialmente condivisa con la linea iPad Pro. Non sono emersi dettagli sulla tecnologia del display, ma è plausibile l'adozione di un pannello LCD avanzato per contenere ulteriormente il prezzo finale.

La comparsa del nome MacBook Neo nei documenti è significativa perché rappresenta la prima conferma diretta da parte di Apple, seppur involontaria. Il file pubblicato per errore non conteneva immagini né specifiche complete, ma il riferimento sembra sufficiente per confermare l'identità del prodotto. Fonti interne aggiungono che il MacBook Neo sarà presentato nel corso di un evento programmato a breve. Per quanto riguarda il prezzo, l'adozione di un chip mobile e di componenti meno costosi potrebbe consentire ad Apple di proporre questa variante a una cifra significativamente inferiore rispetto a quella dei MacBook Air, ampliando la base utenti e competendo più direttamente con i Chromebook e i laptop Windows di fascia bassa.

Il MacBook Neo rappresenta un tassello importante nella strategia di diversificazione della gamma Mac, che negli ultimi anni ha visto un'espansione verso l'alto con i modelli Pro e Ultra. L'introduzione di un modello economico potrebbe riequilibrare l'offerta e rispondere alla crescente domanda di dispositivi portatili efficienti, leggeri e con un'autonomia elevata, senza la necessità di prestazioni professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

