Motorola lascia Android e va su GrapheneOS, per la massima privacy



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 02-03-2026]

motorola android graphene os
Foto di Thai Nguyen.

Al Mobile World Congress 2026, che ha appena aperto i battenti, Motorola ha annunciato il passaggio dalla versione standard di Android a GrapheneOS, un sistema operativo derivato da Android ma focalizzato sulla sicurezza e privo di servizi Google nativi. Questa mossa non rappresenta soltanto un'espansione del catalogo, ma una risposta tecnica alla crescente domanda di "de-googlizzazione" degli smartphone, specialmente nel settore pubblico e nei comparti industriali, dove la telemetria costante dei sistemi operativi commerciali è considerata un rischio operativo.

L'adozione di GrapheneOS su hardware Motorola implica una revisione profonda della gestione del firmware e del bootloader. GrapheneOS è noto per l'implementazione di un Verified Boot, che garantisce l'integrità del sistema operativo tramite chiavi crittografiche personalizzate, impedendo il caricamento di codice non autorizzato durante l'avvio. A differenza delle versioni standard di Android, questo sistema operativo non include i Google Play Services di default, eliminando alla radice la trasmissione automatica di identificatori univoci e dati di posizione verso i server della casa madre, pur mantenendo la compatibilità con il framework Android Open Source Project (AOSP).

Sotto il profilo tecnico, l'integrazione sui dispositivi Motorola sfrutta le capacità di isolamento hardware fornite dai processori di ultima generazione e dai chip di sicurezza dedicati. GrapheneOS introduce miglioramenti significativi nella gestione della memoria, come lo "hardened_malloc", un allocatore di memoria progettato per mitigare le vulnerabilità comuni come i buffer overflow e l'uso di memoria dopo la liberazione (use-after-free). Queste protezioni a livello di kernel rendono i dispositivi significativamente più resistenti agli exploit "zero-day" che spesso colpiscono i processi di sistema meno protetti nelle distribuzioni Android standard.

Un altro pilastro della collaborazione riguarda la gestione delle autorizzazioni delle applicazioni, che in GrapheneOS viene portata a un livello di granularità superiore. Il sistema introduce Sandboxed Google Play, una tecnologia che permette di eseguire i servizi Google come applicazioni isolate, prive di privilegi speciali e soggette alle stesse restrizioni di privacy di qualsiasi altra app di terze parti. Ciò consente alle aziende di utilizzare applicazioni specifiche che richiedono le API di Google senza però esporre l'intero sistema operativo alla raccolta dati indiscriminata, creando un ambiente di lavoro ibrido e sicuro.

Proposte di lettura:
Motorola, niente aggiornamenti Android sui modelli economici. Una falla nella le...
Il primo telefono cellulare compie 40 anni
CES 2023, Lenovo presenta il ThinkPhone
Pillole di /e/OS: come degooglizzare lo smartphone

Dal punto di vista del supporto all'hardware, l'accordo con GrapheneOS prevede che Motorola garantisca l'accesso ai driver binari necessari per mantenere la stabilità del sistema, facilitando il lavoro degli sviluppatori di GrapheneOS nel fornire aggiornamenti di sicurezza tempestivi. Questo ecosistema dovrebbe ridurre la dipendenza dai cicli di rilascio tradizionali, permettendo una risposta più rapida alle minacce emergenti documentate nei database CVE (Common Vulnerabilities and Exposures). Il controllo dei sensori è un altro aspetto tecnico gestito con rigore: GrapheneOS permette di disabilitare a livello di sistema l'accesso al microfono, alla fotocamera e ai sensori di movimento tramite "interruttori" software che agiscono direttamente sulle autorizzazioni del kernel. Ciò impedisce a software malevolo di attivare periferiche di acquisizione dati in background, una tecnica spesso utilizzata negli attacchi di spionaggio industriale. La gestione della rete include inoltre la randomizzazione costante dell'indirizzo MAC e dell'identificativo hardware dell'interfaccia Wi-Fi per prevenire il tracciamento dei movimenti fisici.

Motorola ha anche presentato nuove soluzioni di connettività, che includono anche il supporto avanzato alle reti private 5G, permettendo ai dispositivi di operare in ambienti industriali isolati dalla rete pubblica. In queste configurazioni, la privacy del sistema operativo si combina con la sicurezza del trasporto dati, minimizzando il rischio di intercettazione o di esfiltrazione di informazioni sensibili verso infrastrutture cloud non controllate. La crittografia delle comunicazioni viene gestita tramite moduli hardware che accelerano i processi di cifratura senza impattare sull'autonomia della batteria.

La collaborazione tra Motorola e GrapheneOS prevede lo sviluppo di strumenti di diagnostica che non richiedono l'invio di log ai server esterni per la risoluzione dei problemi. Gli amministratori possono estrarre report dettagliati sullo stato del sistema e sulla salute della batteria in locale o tramite server aziendali protetti, garantendo che nessuna informazione operativa lasci il perimetro dell'organizzazione.

Articoli raccomandati:
Xiaomi e Motorola svelano la ricarica wireless a distanza
Torna il Motorola Razr in versione smartphone pieghevole
Da Motorola tre smartphone per tutte le tasche
Nuovi dettagli sul Motorola RAZR, lo smartphone a conchiglia

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (1)

{utente anonimo}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
2-3-2026 19:27
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
La sopravvivenza di alcune tecnologie "da ufficio" sarà messa a dura prova. Secondo te, quale tra queste non sopravviverà?
Le calcolatrici
Gli scanner
Gli schedari
I telefoni da scrivania
Le bacheche
I compact disc
I boccioni dell'acqua
I post-it
Le chiavette USB

Mostra i risultati (5298 voti)
Marzo 2026
n. 4077 del 02-03-2026
Copia privata, scattano gli aumenti: tassato anche il cloud!
Febbraio 2026
n. 4076 del 26-02-2026
Il titolo IBM precipita in borsa: colpa dell'IA e c'entra il COBOL
n. 4075 del 25-02-2026
Outlook diventa inutilizzabile, un bug fa sparire il cursore del mouse
n. 4074 del 24-02-2026
ISEE, la presentazione non è più necessaria: il sistema automatico rivoluziona controlli e procedure
n. 4073 del 23-02-2026
Meta chiude il sito di Messenger
n. 4072 del 19-02-2026
Winhance ottimizza Windows 11: meno app inutili, più velocità e controllo sistema
n. 4071 del 18-02-2026
Grave falla in Chrome già attivamente sfruttata: aggiornare subito il browser di Google
n. 4070 del 17-02-2026
Western Digital ha già venduto tutti gli hard disk del 2026
n. 4069 del 16-02-2026
Claude, il piano gratuito si potenzia: quattro funzioni premium ora accessibili a tutti
n. 4068 del 13-02-2026
Windows più leggero e veloce: WinUtil elimina il superfluo e personalizza il sistema in profondità
n. 4067 del 12-02-2026
Agenzia delle Entrate su IO: avvisi, scadenze e comunicazioni fiscali
n. 4066 del 11-02-2026
Stampanti datate a rischio? Microsoft ritira i driver legacy in Windows 11
n. 4065 del 09-02-2026
Fine dell'era 8K, LG interrompe la produzione
n. 4064 del 06-02-2026
Il dottor IA è sempre disponibile e gratuito. Ora è autorizzato a operare come un medico vero
n. 4063 del 05-02-2026
Il mercato è invaso da SSD fake, inaffidabili e con prestazioni inferiori
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 2 marzo
2026
WhatsApp, è arrivata la pubblicità nei canali e negli stati
2025
Forse Paragon ha intercettato anche Papa Francesco
2024
Windows 11, infornata di IA con il Moment 5
2023
Che fare se Windows 11 non parte più dopo l'ultimo aggiornamento
2022
Gmail, il nuovo filtro antispam è fin troppo aggressivo
2021
Un sito per far sorridere i soggetti delle vecchie foto
2020
Addio, Dada.it
2019
Grave falla in Ubuntu, pronto l'aggiornamento di emergenza
2018
Lo smartphone minimalista per liberarsi dalla dipendenza da telefonino
2017
iPhone 8 avrà un connettore USB Tipo-C
2015
Nerdcensione: Cinquanta Sfumature di Grigio
2014
WhatsApp, due o tre cose da sapere
2013
Foto HDR dal cellulare, con un solo scatto
2012
DDLFantasy chiude volontariamente
2011
Lion lascerà indietro i vecchi Mac
2010
Ricatti a sfondo sessuale su Facebook
2009
Il meglio del forum Pc e Notebook
2008
Opera Mobile, Google fa le scarpe a Yahoo
2007
Vacilla il muro del DRM
2006
Arriva la flat dial-up di Libero
2005
Maledetto telefono fisso
2004
Lavorare per la Tre
2003
Prove tecniche di comunicazione
2002
La telefonia italiana e il pluralismo dell'informazione
Olimpo Informatico


 
web metrics