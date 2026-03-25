Word, quattro funzioni potenti ma poco conosciute

Impariamo come ripulire il testo, ordinare contenuti complessi, usare le immagini integrate royalty free e lavorare con le finestre duplicate.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-03-2026] Commenti

1. Rimuovere gli spazi extra tra le parole

Word permette di eliminare automaticamente spazi consecutivi doppi o multipli; questa funzione, utilissima specialmente nei documenti importati o datati che adottano la vecchia regola di mettere due spazi dopo un punto fermo, aiuta a individuare quegli errori di formattazione che spesso sono quasi invisibili.

1. Premere CTRL + Shift + S per aprire Trova e sostituisci.

2. Nel campo Trova inserire: ( ) {2,} , ossia uno spazio posto tra due parentesi tonde, quindi uno spazio e due parentesi graffe che contengano 2,.

3. Nel campo Sostituisci con scrivere: \1 .

4. Clicca su Altro e attivare Usa caratteri jolly.

5. Premere Sostituisci tutto, quindi OK.



2. Ordinare elenchi, paragrafi e persino titoli

Word può ordinare alfabeticamente, numericamente o per data non solo tabelle, ma anche elenchi e paragrafi.

1. Selezionare l'elenco o il testo da ordinare.

2. Cliccare sul pulsante in Home -> Paragrafo -> Ordina (A→Z).

3. Nel menu che si aprirà:

- scegliere Paragrafi come tipo di elemento;

- selezionare Testo, Numero o Data;

- impostare Crescente o Decrescente. - Confermare con OK.

Per ordinare una tabella occorre procedere in modo leggermente diverso: 1. Cliccare in una cella della tabella.

2. Selezionare Home -> Ordina.

3. Indicare se la tabella ha intestazioni.

4. Scegliere la colonna e il criterio.

5. Premere OK.



Per ordinare solo i Titoli mantenendo intatto il contenuto. 1. Selezionare tutto il testo.

2. Selezionare Home -> Ordina.

3. Cliccare su Opzioni -> Altro -> OK.

4. Nel menu scegliere Titoli.

5. Confermare con OK.



3. Aggiungere immagini e grafiche royalty‑free

Word include una vasta libreria di immagini, icone, illustrazioni e sticker utilizzabili liberamente.

1. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire l'immagine.

2. Dalla barra dei menu, scegliere Inserisci -> Immagini -> Immagini archivio.

3. Usare le schede (Foto, Icone, Persone ritagliate, Adesivi, Illustrazioni...) per selezionare il tipo di oggetto desiderato.

4. Inserire una o più parole chiave nella barra di ricerca per trovare le immagini più adatta.

5. Selezionare una o più immagini e cliccare su Inserisci.

6. Eventualmente, cliccando con il tasto destro sull'immagine e selezionando dal menu contestuale la voce Formato immagine si possono operare delle modifiche e applicare degli effetti.

4. Duplicare la finestra del documento

A volte può essere utile aprire lo stesso documento in due finestre contemporaneamente, per esempio per confrontare sezioni distanti dello stesso file o usare due modalità di visualizzazione allo stesso tempo.

1. Selezionare dalla barra dei menu Visualizza -> Nuova finestra.

2. Si aprirà una seconda finestra di Word, contenente lo stesso documento.

3. Affiancare le due finestre selezionando Visualizza -> Affianca.



Poiché il lavoro avviene sullo stesso file, qualsiasi modifica in una finestra si riflette automaticamente nell'altra.