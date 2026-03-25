Word, quattro funzioni potenti ma poco conosciute

Impariamo come ripulire il testo, ordinare contenuti complessi, usare le immagini integrate royalty free e lavorare con le finestre duplicate.
[ZEUS News - www.zeusnews.it - 25-03-2026]
1. Premere CTRL + Shift + S per aprire Trova e sostituisci.
2. Nel campo Trova inserire:
( ) {2,}, ossia uno spazio posto tra due parentesi tonde, quindi uno spazio e due parentesi graffe che contengano 2,.
3. Nel campo Sostituisci con scrivere:
\1.
4. Clicca su Altro e attivare Usa caratteri jolly.
5. Premere Sostituisci tutto, quindi OK.
Word può ordinare alfabeticamente, numericamente o per data non solo tabelle, ma anche elenchi e paragrafi.
1. Selezionare l'elenco o il testo da ordinare.
2. Cliccare sul pulsante in Home -> Paragrafo -> Ordina (A→Z).
3. Nel menu che si aprirà:
- scegliere Paragrafi come tipo di elemento;
- selezionare Testo, Numero o Data;
- impostare Crescente o Decrescente. - Confermare con OK.
Per ordinare una tabella occorre procedere in modo leggermente diverso:
1. Cliccare in una cella della tabella.
2. Selezionare Home -> Ordina.
3. Indicare se la tabella ha intestazioni.
4. Scegliere la colonna e il criterio.
5. Premere OK.
Per ordinare solo i Titoli mantenendo intatto il contenuto.
1. Selezionare tutto il testo.
2. Selezionare Home -> Ordina.
3. Cliccare su Opzioni -> Altro -> OK.
4. Nel menu scegliere Titoli.
5. Confermare con OK.
1. Posizionare il cursore nel punto in cui si desidera inserire l'immagine.
2. Dalla barra dei menu, scegliere Inserisci -> Immagini -> Immagini archivio.
3. Usare le schede (Foto, Icone, Persone ritagliate, Adesivi, Illustrazioni...) per selezionare il tipo di oggetto desiderato.
4. Inserire una o più parole chiave nella barra di ricerca per trovare le immagini più adatta.
5. Selezionare una o più immagini e cliccare su Inserisci.
6. Eventualmente, cliccando con il tasto destro sull'immagine e selezionando dal menu contestuale la voce Formato immagine si possono operare delle modifiche e applicare degli effetti.
1. Selezionare dalla barra dei menu Visualizza -> Nuova finestra.
2. Si aprirà una seconda finestra di Word, contenente lo stesso documento.
3. Affiancare le due finestre selezionando Visualizza -> Affianca.
Poiché il lavoro avviene sullo stesso file, qualsiasi modifica in una finestra si riflette automaticamente nell'altra.
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