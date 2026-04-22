GitHub sospende i nuovi abbonamenti Copilot

Arrivano limiti settimanali e per sessione.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-04-2026]

github copilot iscrizioni sospese
Immagine: GitHub

GitHub ha deciso di introdurre modifiche sostanziali ai piani individuali di Copilot, sospendendo temporaneamente le nuove iscrizioni e introducendo limiti più restrittivi all'utilizzo dei modelli avanzati. La decisione nasce dalla necessità di garantire stabilità e prevedibilità del servizio in un contesto in cui l'uso degli "agenti" ha aumentato in modo significativo il carico sui server.

Le iscrizioni ai piani Copilot Pro, Pro+ e Student sono state quindi messe in pausa per un periodo non definito. La sospensione riguarda esclusivamente i nuovi utenti: chi è già abbonato può continuare a utilizzare il servizio, ma con regole aggiornate. L'obiettivo dichiarato è evitare che l'afflusso di nuovi account comprometta le prestazioni complessive, già sotto pressione a causa dell'aumento dei carichi generati dagli agenti autonomi. Le modifiche includono un irrigidimento dei limiti di utilizzo. I piani individuali ora prevedono due soglie: un limite per sessione, pensato per gestire i picchi di traffico, e un limite settimanale basato sul consumo di token. Entrambi i parametri dipendono dal modello utilizzato e dal relativo moltiplicatore. Una volta superata una delle soglie, l'accesso ai modelli premium viene sospeso fino al reset del periodo di riferimento.

I piani Pro+ offrono oltre cinque volte i limiti del piano Pro, e gli utenti che necessitano di capacità superiori sono semplicemente invitati a effettuare l'upgrade. GitHub, ossia Microsoft, ha anche introdotto indicatori visivi in Visual Studio Code e nella Copilot CLI per mostrare in tempo reale il consumo residuo, riducendo il rischio di interruzioni improvvise durante le sessioni di lavoro.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda la disponibilità dei modelli Opus. Questi non sono più accessibili agli utenti del piano Pro, mentre il modello Opus 4.7 rimane disponibile esclusivamente per gli abbonati Pro+. I modelli Opus 4.5 e 4.6, inoltre, verranno rimossi progressivamente anche dal piano Pro+. Questa scelta riflette la necessità di contenere i costi operativi, aumentati in modo significativo negli ultimi mesi a causa - come già accennavamo - dei cosiddetti workflow agentici: gli agenti generano sessioni lunghe, parallele e ad alto consumo di risorse. GitHub ha dichiarato che alcune richieste possono arrivare a costare più del canone mensile pagato dagli utenti, rendendo insostenibile l'attuale struttura tariffaria senza l'introduzione di nuove limitazioni.

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Gli utenti che ritengono le nuove condizioni non adeguate possono richiedere un rimborso per il mese di aprile, contattando il supporto GitHub entro il 20 maggio. La società ha sottolineato che la priorità è garantire un servizio stabile agli abbonati esistenti, anche a costo di ridurre temporaneamente l'accesso ai nuovi utenti. In realtà, l'intero settore sta affrontando difficoltà legate alla capacità computazionale. Diversi provider cloud e piattaforme IA hanno introdotto misure simili per gestire la domanda crescente, con limiti più severi e politiche di bilanciamento del carico. GitHub si inserisce in questa tendenza, adottando un approccio che privilegia la sostenibilità operativa.

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