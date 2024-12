GitHub Copilot gratuito per tutti gli utenti di Visual Studio Code

Il piano Free ha qualche limitazione, ma può rivelarsi un aiuto efficace nella scrittura del codice.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 22-12-2024] Commenti

Immagine: GitHub.

Microsoft ha deciso di fare un regalo di Natale a tutti quegli sviluppatori che usano Visual Studio Code (l'editor di codice gratuito), aprendo loro la possiblità di usare gratuitamente la IA Github Copilot.

Github Copilot era già disponibile gratuitamente per gli insegnanti, gli studenti e per quanti mantengono i progetti di software open source; ora, gli utenti di Visual Studio Code possono accedere gratis a Github Copilot Free.

Il livello cui Microsoft ha regalato l'accesso ha dei limiti ma, se si richiede l'assistenza dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo di codice solo in maniera sporadica, questi possono non essere troppo gravosi.

Github Copilot Free consente di utilizzare ogni mese la funzione di completamento automatico del codice per 2.000 volte, e anche di scrivere 50 messaggi in chat.

Si può scegliere se farsi assistere dal modello Claude 3.5 Sonnet o da GPT-4o e anche accedere agli agenti AI di terze parti, oppure sviluppare un'estensione personale.

Per poter utilizzare l'IA in Visual Studio Code è necessario aprire il menu Copilot, posto vicino alla casella di ricerca, e selezionare la voce Use AI Features with Copilot for Free (al momento in cui scriviamo la voce non è tradotta in italiano).

A quel punto sarà necessario fare login su GitHub con il proprio account, o crearne uno nuovo qualora se ne sia sprovvisti.

Sarà così disponibile una casella tramite la quale sarà possibile porre domande a Copilot o collegare il contenuto per consentire alla IA di accedere direttamente al codice. Copilot si attiva anche durante la scrittura del codice, proponendo varie possibilità per il completamento.