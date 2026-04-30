OpenAI prepara uno smartphone senza app

Agenti AI al posto delle icone tradizionali.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-04-2026] Commenti (1)

OpenAI starebbe sviluppando uno smartphone progettato per sostituire le app tradizionali con agenti IA in grado di gestire attività complesse in modo autonomo. A quanto pare, infatti, OpenAI sta collaborando con MediaTek e Qualcomm per lo sviluppo dei chip necessari, mentre Luxshare si sta occupando dell'assemblaggio. Le specifiche hardware non sono ancora definite, ma le indiscrezioni indicano che la piattaforma sarà completata tra la fine del 2026 e l'inizio del 2027.

Il funzionamento del dispositivo si basa su un pannello dinamico che mostra attività in corso, come prenotazioni, analisi di dati o gestione di email, invece della classica schermata con icone. Gli agenti IA operano in background, coordinando più servizi e completando operazioni multi‑step senza intervento diretto dell'utente. Questa impostazione è pensata per ridurre la necessità di aprire app specifiche e per centralizzare le interazioni in un unico flusso. Il progetto prevede l'uso combinato di modelli che risiedono sul dispositivo per attività leggere e modelli cloud per operazioni più complesse. Questa architettura ibrida consente di mantenere tempi di risposta rapidi e di gestire carichi computazionali elevati senza saturare l'hardware locale. Le fonti indicano che il dispositivo sarà progettato per comprendere il contesto dell'utente in modo continuo, adattando le risposte e anticipando le richieste.

L'idea di sostituire le app con agenti IA non è nuova, ma finora è stata esplorata principalmente a livello software. OpenAI tenta di integrare questo paradigma direttamente nell'hardware, ottenendo un controllo più profondo su prestazioni, privacy e gestione dei dati. La scelta di sviluppare un telefono proprietario permette inoltre di aggirare le limitazioni imposte dagli ecosistemi Apple e Google. Il dispositivo mira nel complesso a offrire un'esperienza radicalmente diversa da quella degli smartphone attuali. L'interfaccia non si basa su un sistema di app store, ma su un modello in cui gli agenti AI eseguono compiti su richiesta o in modo proattivo. Questa impostazione richiede un cambiamento significativo nelle abitudini degli utenti, che dovrebbero affidare all'IA operazioni normalmente svolte manualmente.

Al momento, l'inizio della produzione di massa è previsto per il 2028; questo arco temporale consente a OpenAI di sviluppare un sistema operativo personalizzato o una variante profondamente modificata di una piattaforma esistente. Il dispositivo si inserisce peraltro in una strategia più ampia che comprende anche altri prodotti hardware, come gli auricolari "Sweetpea", previsti entro la fine dell'anno e anch'essi dotati di IA. L'obiettivo è creare un ecosistema in cui gli agenti siano integrati in modo nativo nei dispositivi utilizzati quotidianamente.