SpaceX acquisisce l'ambiente di sviluppo Cursor

Dallo spazio alla IA.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 17-06-2026] Commenti

SpaceX, l'azienda aerospaziale di Elon Musk, ha deciso di acquisire la startup Anysphere, sviluppatrice dell'ambiente di sviluppo centrato sulla IA Cursor, con un'operazione interamente in azioni dal valore di 60 miliardi di dollari. L'annuncio arriva pochi giorni dopo il debutto al Nasdaq, che ha portato la valutazione della società oltre i 2.000 miliardi di dollari. L'acquisizione si inserisce nella strategia di espansione di SpaceX nel settore dell'IA aziendale, un ambito che SpaceX considera centrale per la crescita futura. Cursor è uno degli strumenti più diffusi tra gli sviluppatori per l'automazione della programmazione tramite modelli linguistici, e rappresenta un concorrente diretto di soluzioni proposte da OpenAI e Anthropic. La mancanza di accesso a risorse computazionali su larga scala aveva però limitato la crescita della startup.

Secondo quanto riporta Reuters, l'operazione rafforza anche xAI (sviluppatrice di Grok, la IA di X), acquisita da SpaceX nel febbraio precedente, che potrà integrare le tecnologie di Cursor nei propri modelli. SpaceX ha dichiarato che rilascerà un modello AI specifico per Cursor e una versione avanzata di Grok Build, l'agente sviluppato congiuntamente negli ultimi mesi. SpaceX aveva valutato l'acquisizione già ad aprile, quando aveva annunciato un'opzione per acquistare Anysphere entro l'anno allo stesso prezzo o, in alternativa, stipulare una partnership da 10 miliardi di dollari.

L'operazione dovrebbe concludersi nel terzo trimestre del 2026; l'acquisizione, come dicevamo, è interamente in azioni, una scelta che consente a SpaceX di preservare liquidità e allo stesso tempo integrare rapidamente le tecnologie della startup. Nelle ore successive all'annuncio, il titolo SpaceX ha registrato un incremento del 10%, con un aumento potenziale di circa 247 miliardi di dollari della capitalizzazione di mercato. Il prezzo delle azioni ha raggiunto 211,27 dollari, con una crescita superiore al 56% rispetto al valore di collocamento iniziale di 135 dollari. Se la tendenza dovesse mantenersi stabile, SpaceX supererebbe Amazon in capitalizzazione, diventando la quinta realtà più grande al mondo. L'operazione conferma l'intenzione di SpaceX di posizionarsi non solo nel settore aerospaziale, ma anche come attore rilevante nell'intelligenza artificiale applicata ai processi aziendali.