UE: Facebook e Instagram sono progettati per creare dipendenza

Rischiano una multa fino a 12 miliardi di euro.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 11-07-2026]

ue facebook dipendenza dsa minori
Foto di Ludovic Toinel.

Dopo due anni di indagini, la Commissione europea ha concluso in via preliminare che Facebook e Instagram violano il Digital Services Act, stabilendo che il design delle due piattaforme favorisce comportamenti di dipendenza attraverso meccanismi come scrolling infinito, autoplay e notifiche push. La decisione apre la strada a possibili sanzioni fino al 6% delle entrate mondiali annuali di Meta, pari a circa 12 miliardi di euro sulla base dei dati 2025. L'analisi della Commissione si è basata sui report di valutazione dei rischi forniti da Meta, su documenti interni, risposte formali dell'azienda, richieste di chiarimento e materiale scientifico, oltre a interviste con esperti. Secondo i risultati preliminari, le funzionalità di scorrimento continuo, riproduzione automatica e notifiche contribuiscono a mantenere gli utenti in uno stato di coinvolgimento costante. La Commissione ha evidenziato che tali meccanismi, combinati con i suggerimenti algoritmici, «alimentano la voglia» di continuare a scorrere i contenuti e favoriscono l'attivazione di un "pilota automatico" cognitivo, con effetti negativi sul benessere fisico e mentale.

La documentazione esaminata indica che Meta non avrebbe valutato adeguatamente i rischi legati all'uso eccessivo dei servizi da parte dei minori, in particolare durante le ore notturne. La Commissione ha rilevato che formati come reel e storie possono incentivare un utilizzo compulsivo e che le misure attualmente disponibili, come gli strumenti di gestione del tempo, non risultano efficaci. Alcune funzionalità possono essere facilmente aggirate dagli utenti, mentre i controlli parentali richiedono competenze tecniche e tempo da parte dei genitori. La Commissione ha quindi chiesto a Meta di introdurre modifiche sostanziali al funzionamento delle piattaforme. Tra le misure richieste figurano la disattivazione di autoplay e scrolling infinito, l'introduzione di interruzioni temporali efficaci e una revisione dei sistemi di suggerimento dei contenuti per ridurre il coinvolgimento eccessivo. L'obiettivo è mitigare i rischi sistemici individuati e garantire un ambiente digitale più sicuro, soprattutto per i minori.

Meta ha dichiarato di non condividere i risultati preliminari. Un portavoce ha affermato: «Non condividiamo questi risultati preliminari che non tengono conto in modo accurato delle importanti misure che abbiamo adottato per proteggere gli adolescenti». Ha aggiunto che l'azienda ha introdotto account specifici per adolescenti che «proteggono automaticamente i ragazzi e danno ai genitori il controllo, consentendo loro di bloccare l'accesso di notte e limitare il tempo di utilizzo giornaliero a 15 minuti». Meta ha ribadito l'intenzione di collaborare con la Commissione per garantire esperienze online sicure.

La decisione preliminare si inserisce in un quadro più ampio di procedimenti avviati dalla Commissione nei confronti delle piattaforme digitali. A fine aprile 2026 è stata accertata una violazione del DSA da parte di Meta per l'assenza di un sistema efficace di verifica dell'età. Rimane aperta l'indagine sul cosiddetto «effetto tana del coniglio», legato ai sistemi di raccomandazione che possono spingere gli utenti verso contenuti sempre più estremi o polarizzanti. La Commissione ha ricordato che altre piattaforme sono già state sanzionate per violazioni del DSA: X ha ricevuto una multa da 120 milioni di euro, mentre Temu è stata sanzionata per 200 milioni di euro. I procedimenti in corso mirano a garantire che le piattaforme rispettino gli obblighi di mitigazione dei rischi sistemici, trasparenza e protezione degli utenti vulnerabili.

Ti raccomandiamo anche:
Chat Control passa a Strasburgo: crittografia salva
Australia, un anno e mezzo dopo: tutti i sedicenni aggirano il divieto di access...
Divieto di social ai minori di 16 anni, il Regno Unito fa sul serio
L'UE sanziona Temu per 200 milioni di euro

Meta può ora esercitare il diritto alla difesa, accedere ai documenti del procedimento e presentare una risposta scritta. Se le conclusioni preliminari verranno confermate, la società dovrà implementare le modifiche richieste e potrebbe essere soggetta alla sanzione massima prevista dal DSA. La Commissione ha sottolineato che l'obiettivo è assicurare che le piattaforme digitali adottino misure proporzionate per ridurre i rischi legati al design dei servizi. Il procedimento proseguirà con ulteriori verifiche e valutazioni tecniche. La Commissione ha indicato che continuerà a monitorare l'efficacia delle misure adottate da Meta e a valutare l'impatto delle funzionalità delle piattaforme sul comportamento degli utenti. Le conclusioni definitive saranno pubblicate al termine della fase di difesa e delle analisi supplementari.

Articoli raccomandati:
Verifica dell'età, l'UE valuta restrizioni alle VPN
TikTok sotto accusa in UE: crea dipendenza
Il telefono minimalista per curare la dipendenza da social
I bambini dormono troppo poco: colpa dei social network

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Approfondimenti
Videogioco permesso ai minori solo nel fine settimana

Commenti all'articolo (2)

Apon75
Anch'io ho scoperto che se apro il pomello del lavandino con la ghiera rossa, esce aqcua calda. Battute a parte, é giusto indagare e comprendere con metodologia scientifica questi prodotti inconsistenti, ma dal valore immenso (per i legittimi proprietari). E cercare con prove certe di smascherarne la tossicità. Cosa fare oltre alle multe... Leggi tutto
11-7-2026 22:14
{utente anonimo}
Commento di utente non verificato, in attesa di approvazione.
11-7-2026 20:15
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
Secondo te è stato l'iPad a uccidere il mercato dei PC?
Sì, perché permette di fare tutto quello che gli utenti normali vogliono da un PC.
No, il mercato era ormai prossimo alla saturazione comunque.
Altro (specificare nei commenti).

Mostra i risultati (1781 voti)
Luglio 2026
n. 4136 del 10-07-2026
Torlink, il motore torrent da terminale che unifica ricerca e download
n. 4135 del 09-07-2026
La stampante completamente open source è quasi pronta
n. 4134 del 07-07-2026
Windows 11 identifica ogni PC con un codice unico: così è stato arrestato un diciannovenne
n. 4133 del 06-07-2026
Certificati, finalmente la PA accede direttamente all'Anagrafe Nazionale
n. 4132 del 03-07-2026
Il bug in Windows 11 che divora fino a 70 GB di spazio
n. 4131 del 01-07-2026
WhatsApp, al via la prenotazione dei nomi utente
Giugno 2026
n. 4130 del 29-06-2026
Hackerata Trenitalia, rubati i dati di viaggio dei passeggeri
n. 4129 del 25-06-2026
L'UE approva l'euro digitale
n. 4128 del 24-06-2026
L'avanzata delle dark factory: 1300 lavoratori sostituiti da 50 robot
n. 4127 del 22-06-2026
Il telefono minimalista di Commodore che sfida gli smartphone tradizionali
n. 4126 del 19-06-2026
Recesso online, obbligatorio il pulsante su tutti gli e-commerce
n. 4125 del 18-06-2026
Il simulatore di volo di Google Earth
n. 4124 del 15-06-2026
Windows Ready Print rivoluziona la stampa: addio ai driver proprietari
n. 4123 del 11-06-2026
Debutta Euro-Office tra le proteste di LibreOffice
n. 4122 del 10-06-2026
Lo strumento che ti dice quali modelli IA puoi eseguire davvero sul tuo PC
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 12 luglio
2024
Samsung, lavoratori in sciopero a oltranza
2023
Threads supera i 100 milioni di iscritti in 5 giorni
2022
L'Università che è riuscita a trarre profitto dal ransomware che l...
2021
Windows 11 introduce tre nuove scorciatoie da tastiera
2020
Apple: Non coprite la webcam del MacBook
2019
Computer usato per gli allunaggi modificato per generare bitcoin
2017
Come riconoscere una foto falsa
2016
L'hamburger vegano che sa di carne e si può cuocere al sangue
2015
A cosa serve realmente la rimozione sicura dei dispositivi?
2014
I dispositivi Android azzerati non sono davvero azzerati
2013
Libero acquisisce Dada, che crolla in borsa
2012
Un ventilatore sotto le lenzuola
2011
Cavallette fritte vietate a San Francisco
2010
Le aziende cinesi assumono figuranti bianchi
2009
Bufera nella Siae
2008
Il navigatore di Supercar
2007
Licenziato per gli Sms, oggi non sarebbe successo
2006
Tavaroli vuole "bruciare" Pollari?
2005
Incontro hacker di mezza estate
2004
Equalism: l'etica dell'altro mondo possibile
2003
Andare all'estero con il telefonino
2002
Telecomunicazioni e moscerini
2001
Eventi: arriva Macworld
Olimpo Informatico


 
web metrics