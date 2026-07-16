Basta una dieresi per mandare in crisi l'app IO

Un solo carattere impedisce di registrare la patente digitale.



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-07-2026]

app io patente dieresi

L'app IO sta creando difficoltà a un certo numero di italiani, bloccando l'aggiunta della patente digitale per quei cittadini icui nomi contengono lettere come ä, ö o ü: mostra un generico messaggio di «problema anagrafe» e interrompe la procedura. L'anomalia riguarda per lo più cittadini dell'Alto Adige e deriva da incoerenze tra i dati conservati nei diversi archivi amministrativi, che impediscono al sistema di verificare correttamente la corrispondenza tra l'identità digitale e quella registrata presso la Motorizzazione. La diffusione della funzione Documenti su IO sta rendendo il problema particolarmente rilevante. La possibilità di aggiungere patente, tessera sanitaria e Carta Europea della Disabilità è stata estesa a tutti i maggiorenni nel 2024, e le sole patenti digitali hanno superato i 9 milioni di attivazioni. L'errore colpisce una minoranza, ma impedisce l'uso del servizio a cittadini con grafie perfettamente legali dei propri nomi.

La causa del problema risiede nella storia dei sistemi informativi pubblici. Le amministrazioni hanno costruito archivi in epoche diverse, con software e codifiche non sempre compatibili. Finché ogni banca dati opera isolatamente, le differenze restano invisibili; emergono invece quando un servizio digitale tenta di collegare in tempo reale identità provenienti da registri differenti. L'app IO non crea una nuova identità: deve verificare che la persona autenticata tramite SPID o CIE coincida con l'intestatario del documento registrato presso la Motorizzazione. La Provincia autonoma di Bolzano ha confermato di conoscere il problema dall'inizio del 2026 e di aver coinvolto il Ministero dell'Interno, senza avere però una data precisa per la risoluzione. L'ipotesi iniziale attribuiva il malfunzionamento all'app IO, ma il codice dell'applicazione e del backend non contiene filtri che rifiutino vocali con segni diacritici. IO utilizza il codice fiscale per identificare l'utente e richiedere i dati della patente; nome e cognome provengono dai sistemi dell'ente titolare del documento.

Il codice fiscale, da solo, non elimina la necessità di verificare la corrispondenza anagrafica. Durante l'emissione del documento digitale, il sistema della Motorizzazione confronta i dati presenti nella propria anagrafica con quelli associati alla persona nei registri nazionali. Una differenza nella grafia del nome, nel secondo nome, nel luogo di nascita o nella rappresentazione di un carattere può far fallire il controllo. Un cittadino registrato all'ANPR come Müller potrebbe comparire alla Motorizzazione come Muller o Mueller, forme equivalenti per un essere umano ma distinte per un software. Assicurarsi di adottare la codifica UTF‑8 non risolverebbe automaticamente il problema. Pur consentendo di rappresentare correttamente ä, ö e ü, non impedisce che archivi storici contengano varianti dei cognomi come quelle già citate, tutte valide in Unicode. Inoltre, Unicode permette di rappresentare lo stesso carattere visivo in modi diversi: una ü può essere un singolo punto di codice (U+00FC) oppure una lettera base seguita da un segno combinante (U+0075 + U+0308). Senza normalizzazione, due sequenze visivamente identiche risultano diverse per il sistema.

Gli standard Unicode prevedono forme normalizzate come NFC e NFD per ridurre ambiguità, ma normalizzare la codifica non autorizza a modificare l'ortografia legale. Trasformare Müller in Muller elimina informazione; convertirlo in Mueller applica una traslitterazione linguistica che può essere corretta in alcuni contesti, ma non necessariamente in un archivio amministrativo. La correzione degli archivi della Motorizzazione richiede una revisione sistematica delle anagrafiche storiche. Occorre individuare discrepanze frequenti, come diacritici eliminati, traslitterazioni, apostrofi sostituiti, doppi nomi mancanti o codici territoriali obsoleti. Le corrispondenze più ovvie possono essere risolte usando codice fiscale, data e luogo di nascita, numero della patente e identificativi ANPR; i casi ambigui devono essere gestiti da operatori con strumenti che evidenzino chiaramente le differenze.

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La soluzione insomma non è immediata. L'ANPR utilizza UTF‑8 e dispone di tabelle dedicate ai caratteri diacritici, oltre a identificativi interni non basati sul nome. Collegare stabilmente l'anagrafica della Motorizzazione a un identificativo univoco nazionale ridurrebbe molti problemi, ma richiede regole di interoperabilità e migrazioni controllate. La soluzione più robusta combinerebbe un identificatore non ambiguo, il mantenimento della grafia legale originale e controlli anagrafici che non dipendano da un confronto carattere per carattere. Nei casi dubbi servirebbe un processo di riconciliazione assistito, non il blocco definitivo dell'utente dietro un messaggio generico.

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