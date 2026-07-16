OnePlus lascia Europa e USA

Garantito il supporto ai dispositivi già sul mercato.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 16-07-2026] Commenti

OnePlus ha confermato l'uscita dai mercati europeo e statunitense con un comunicato pubblicato sul forum ufficiale e un avviso sul proprio sito. La decisione arriva dopo mesi di segnali che indicavano un cambio di strategia, nonostante una smentita diffusa a gennaio. I dispositivi già in commercio continueranno a ricevere aggiornamenti e supporto, mentre gli utenti potranno migrare da OxygenOS (il sistema operativo associato a OnePlus) a ColorOS (il sistema sviluppato da Oppo) quando la nuova versione del sistema operativo sarà disponibile. La comunicazione ufficiale chiude una fase di incertezza iniziata all'inizio dell'anno; il post conferma che OnePlus non rilascerà più nuovi dispositivi in Europa e negli Stati Uniti, senza però fornire motivazioni dettagliate. L'aumento dei costi e il calo delle vendite potrebbero aver contribuito alla scelta.

I dispositivi già venduti continueranno a essere supportati da OPPO. Gli utenti riceveranno aggiornamenti software e patch di sicurezza per la durata prevista, mentre i canali di assistenza post‑vendita rimarranno attivi. Anche i negozi fisici continueranno a operare, garantendo i diritti previsti dalle normative sulla protezione dei consumatori. La migrazione a ColorOS 17, basato su Android 17, sarà opzionale e reversibile: sarà possibile ripristinare OxygenOS sui dispositivi compatibili. La strategia globale del gruppo prevede una riorganizzazione dei marchi. Secondo Bloomberg, OnePlus potrebbe lasciare anche il mercato indiano nel 2027, ma il produttore ha smentito ufficialmente questa ipotesi, annunciando l'arrivo del modello OnePlus N6x. L'azienda rimarrà attiva in Cina, considerato il mercato principale per volumi e investimenti.

Il post pubblicato da OnePlus ribadisce che i dispositivi attualmente in uso continueranno a funzionare senza limitazioni: «il supporto software e i servizi post‑vendita rimarranno disponibili per tutta la durata prevista», una dichiarazione che mira a rassicurare gli utenti dopo l'annuncio dell'uscita dai mercati occidentali. Il messaggio è coerente con l'avviso presente sul sito ufficiale, che conferma la cessazione del rilascio di nuovi prodotti nelle regioni interessate. Anche la transizione verso ColorOS rappresenta un cambiamento significativo per gli utenti OnePlus, abituati a OxygenOS come elemento distintivo del marchio. Il passaggio non è obbligatorio, ma la convergenza dei sistemi operativi all'interno del gruppo OPPO indica una direzione chiara verso una piattaforma unificata. La possibilità di ripristinare OxygenOS riduce il rischio di interruzioni per chi preferisce mantenere l'esperienza software originale.

La riorganizzazione dei marchi OPPO, OnePlus, e anche realme riflette una strategia di ottimizzazione dei costi e di concentrazione geografica. L'uscita dai mercati europeo e statunitense riduce la pressione competitiva in regioni dove i costi di distribuzione, certificazione e assistenza sono elevati. La permanenza in Cina e India, mercati con maggiore domanda e margini più prevedibili, consente al gruppo di focalizzare investimenti e sviluppo. Il cambiamento arriva in un momento di forte competizione nel settore degli smartphone, con margini ridotti e cicli di aggiornamento più lunghi. La scelta di uniformare i sistemi operativi e di ridurre la presenza in alcune regioni potrebbe permettere al gruppo di consolidare risorse e accelerare lo sviluppo di nuovi dispositivi.