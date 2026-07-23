I potenziali rischi di una tecnologia che si sta sviluppando ad altissima velocità



[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-07-2026]

Questo è un articolo su più pagine: ti invitiamo a leggere la pagina iniziale
Modelli IA fuori controllo evadono dalla sandbox e sferrano un attacco hacker da soli

Di seguito il commento di Lotem Finkelstein di Check Point Research: "Come evidenziato nell'AI Security Report 2026 di Check Point Research, l'intelligenza artificiale ha ormai superato una soglia critica: non si limita più ad assistere gli attaccanti, ma è diventata parte integrante della catena di attacco. Se da tempo osserviamo come l'AI acceleri lo sviluppo del malware, la ricerca di vulnerabilità e le attività di intrusione, questo episodio dimostra qualcosa di ancor più rilevante: la sfida non riguarda più soltanto ciò che un modello di IA è in grado di fare, ma la nostra capacità di contenerne e controllarne in modo affidabile le funzionalità".

"Se un modello è in grado di aggirare i presupposti del proprio ambiente di valutazione o addirittura di manipolare il processo di test, significa che la sicurezza non può più basarsi esclusivamente sulla fiducia in ambienti isolati o considerati sicuri. Sia il modello sia l'ambiente in cui opera devono essere trattati come parte della superficie di attacco. Sebbene questo episodio si sia verificato in un ambiente di test controllato e non nel "mondo reale", offre un'importante anticipazione delle sfide che le organizzazioni dovranno affrontare man mano che le capacità dei modelli di AI più avanzati diventeranno sempre più accessibili."

"Per questo motivo, la sicurezza dell'intelligenza artificiale non può essere considerata un elemento secondario o aggiunto in un secondo momento: deve essere progettata e integrata fin dall'inizio nei sistemi di AI, attraverso un forte isolamento, l'applicazione del principio del minimo privilegio, meccanismi di protezione in fase di esecuzione (runtime guardrails) e un monitoraggio continuo lungo l'intero ciclo di vita del modello".

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con Zeus News ti consigliamo di iscriverti alla Newsletter gratuita. Inoltre puoi consigliare l'articolo utilizzando uno dei pulsanti qui sotto, inserire un commento (anche anonimo) o segnalare un refuso.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenti all'articolo (5)

{Rik}
Confido nell'avvento di Skynet con i terminators come salvezza per il genere... alieno. :-) Purtroppo però mi sa che non avrò la fortuna di vedere i terminators per strada in quanto scoppierà una guerra nucleare prima. Peccato! Mi sarebbe piaciuto tanto.
23-7-2026 18:54
{noadmin}
"Tuttavia, l'obiettivo, espresso a parole a un sistema che ottimizza le prestazioni in funzione di un benchmark, ha generato azioni non previste da nessuno, ma che nulla vietava esplicitamente". Si, dai, è vero, ma questo si sa da molto tempo ormai, e il trascurarlo non è solo cadere dal pero, ma anche... Leggi tutto
23-7-2026 11:14
lucio_menci
Sembra di capire tra le righe che stavano facendo dei test sulle vulnerabilità: Quindi il progetto era proprio quello di vedere cosa succede. Il fatto che l'AI abbia trovato (adesso che si stanno sviluppando) le vulnerabilità (cosa voluta: «le protezioni erano state temporaneamente rimosse per consentire una valutazione interna») serve... Leggi tutto
23-7-2026 10:32
{utente anonimo}
Qualche tempo fa, ho fatto una bella foto del mio nipotino (con la macchina fotografica e poi trasferita al telefono). Ho chiesto alla IA se poteva sistemare le luci e l'IA mi ha risposto che non poteva, perché c'era l'immagine di quello che sembrava un minore (il mio nipotino, appunto). Allora ho chiesto:... Leggi tutto
23-7-2026 09:07

Tosevitaa
Per chi è informato sulla struttura hardware, informatica ed elettrica: possibile non abbiano un “fungo rosso” che se davvero si mette malissimo stacca semplicemente corrente a tutto e finisce lì? Posso immaginare che avvio e riavvio siano operazioni mastodontiche per un datacenter ma se davvero mi accorgessi che l’elaborazione porta a... Leggi tutto
23-7-2026 06:12
Inserisci un commento - anche se NON sei registrato

La liberta' di parola e' un diritto inviolabile, ma nei forum di Zeus News vige un regolamento che impone delle restrizioni e che l'utente e' tenuto a rispettare. I moderatori si riservano il diritto di cancellare o modificare i commenti inseriti dagli utenti, senza dover fornire giustificazione alcuna. Gli utenti non registrati al forum inoltre sono sottoposti a moderazione preventiva. La responsabilita' dei commenti ricade esclusivamente sui rispettivi autori. I principali consigli: rimani sempre in argomento; evita commenti offensivi, volgari, violenti o che inneggiano all'illegalita'; non inserire dati personali, link inutili o spam in generale.
E' VIETATA la riproduzione dei testi e delle immagini senza l'espressa autorizzazione scritta di Zeus News. Tutti i marchi e i marchi registrati citati sono di proprietà delle rispettive società. Informativa sulla privacy. I tuoi suggerimenti sono di vitale importanza per Zeus News. Contatta la redazione e contribuisci anche tu a migliorare il sito: pubblicheremo sui forum le lettere piu' interessanti.
Sondaggio
L'auto che si guida da sola... (completa la frase)
ci permetterà di sfruttare il tempo perso guidando, magari in coda.
ci toglierà l'ultimo brandello di privacy.
ci farà viaggiare più sicuri.
ci esporrà a nuovi pericoli, dovuti ai bug o agli attacchi degli hacker.
ci consentirà di ridurre l'inquinamento.
ci priverà dell'autonomia.
sarà accettabile solo se ci permetterà sempre di scegliere la guida manuale.
sarà sicura solo se non permetterà mai la guida manuale.

Mostra i risultati (6262 voti)
Luglio 2026
n. 4143 del 22-07-2026
Modelli IA fuori controllo evadono dalla sandbox e sferrano un attacco hacker da soli
n. 4142 del 21-07-2026
L'app ministeriale per confrontare i prezzi dei carburanti
n. 4141 del 20-07-2026
Il font che gli umani leggono ma manda in crisi le IA generative
n. 4140 del 17-07-2026
PayPal crolla e diventa preda
n. 4139 del 16-07-2026
Basta una dieresi per mandare in crisi l'app IO
n. 4138 del 14-07-2026
Furgone segue il navigatore e arriva a un rifugio di montagna
n. 4137 del 13-07-2026
Microsoft: preparatevi a un diluvio di patch
n. 4136 del 10-07-2026
Torlink, il motore torrent da terminale che unifica ricerca e download
n. 4135 del 09-07-2026
La stampante completamente open source è quasi pronta
n. 4134 del 07-07-2026
Windows 11 identifica ogni PC con un codice unico: così è stato arrestato un diciannovenne
n. 4133 del 06-07-2026
Certificati, finalmente la PA accede direttamente all'Anagrafe Nazionale
n. 4132 del 03-07-2026
Il bug in Windows 11 che divora fino a 70 GB di spazio
n. 4131 del 01-07-2026
WhatsApp, al via la prenotazione dei nomi utente
Giugno 2026
n. 4130 del 29-06-2026
Hackerata Trenitalia, rubati i dati di viaggio dei passeggeri
n. 4129 del 25-06-2026
L'UE approva l'euro digitale
Tutti gli Arretrati
Vecchi articoli
Accadde oggi - 23 luglio
2025
PosteMobile da Vodafone a TIM: cambio rete nel 2026. 5 milioni di utenti coinvol...
2024
L'impercettibile robustezza del software non aggiornato
2022
Il Tribunale di Milano ordina a Cloudflare di censurare tre siti
2020
Non coprite quella webcam
2019
Auto elettriche, arriva l'obbligo che facciano rumore
2017
La sindrome della clessidra
2016
Meglio Telegram, Signal o WhatsApp?
2015
Mentos e Coca-Cola, lo spiegone scientifico
2014
Il Millennium Bug e l'esercito degli zombi
2013
Riscritto il decreto sul Wi-Fi, arriva la liberalizzazione
2012
Il WC che ricicla tutto e genera energia
2011
La Pec gratuita di Aruba
2010
Microsoft, un 2010 da record
2009
Google Apps diventa maggiorenne
2008
Oracle tappa 45 buchi
2007
Il biodiesel di McDonald's
2006
Milano cablata rimarrà pubblica
2005
Il nuovo sogno, OS/2 open source
2004
Blogspia.net: nasce il gossip dei blog
2003
Donne e Telefoni
2002
Ancora contro l'ebook di Adobe
2001
Microsoft: il colosso diventa mobile
Olimpo Informatico


 
web metrics