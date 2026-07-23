I potenziali rischi di una tecnologia che si sta sviluppando ad altissima velocità

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 23-07-2026] Commenti (5)

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Modelli IA fuori controllo evadono dalla sandbox e sferrano un attacco hacker da soli

Di seguito il commento di Lotem Finkelstein di Check Point Research: "Come evidenziato nell'AI Security Report 2026 di Check Point Research, l'intelligenza artificiale ha ormai superato una soglia critica: non si limita più ad assistere gli attaccanti, ma è diventata parte integrante della catena di attacco. Se da tempo osserviamo come l'AI acceleri lo sviluppo del malware, la ricerca di vulnerabilità e le attività di intrusione, questo episodio dimostra qualcosa di ancor più rilevante: la sfida non riguarda più soltanto ciò che un modello di IA è in grado di fare, ma la nostra capacità di contenerne e controllarne in modo affidabile le funzionalità".

"Se un modello è in grado di aggirare i presupposti del proprio ambiente di valutazione o addirittura di manipolare il processo di test, significa che la sicurezza non può più basarsi esclusivamente sulla fiducia in ambienti isolati o considerati sicuri. Sia il modello sia l'ambiente in cui opera devono essere trattati come parte della superficie di attacco. Sebbene questo episodio si sia verificato in un ambiente di test controllato e non nel "mondo reale", offre un'importante anticipazione delle sfide che le organizzazioni dovranno affrontare man mano che le capacità dei modelli di AI più avanzati diventeranno sempre più accessibili."

"Per questo motivo, la sicurezza dell'intelligenza artificiale non può essere considerata un elemento secondario o aggiunto in un secondo momento: deve essere progettata e integrata fin dall'inizio nei sistemi di AI, attraverso un forte isolamento, l'applicazione del principio del minimo privilegio, meccanismi di protezione in fase di esecuzione (runtime guardrails) e un monitoraggio continuo lungo l'intero ciclo di vita del modello".