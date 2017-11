Tesla presenta il suo camion elettrico

Bonus: anche una hypercar da 1000 km, 400 km/h.

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 19-11-2017] Commenti (1)

(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

Poche ore fa Elon Musk ha annunciato non uno, ma due prodotti nuovi. Come previsto, ha presentato la motrice elettrica per camion, la Tesla Semi: 800 km di autonomia, accelerazione da 0 a 100 km/h in 5 secondi senza carico e in 20 secondi con carico da 40 tonnellate, 4 motori elettrici indipendenti, costo da 200 a 250.000 dollari, costo totale di gestione 20% inferiore a equivalente diesel, 1,6 M km di garanzia, guida assistita, in produzione dal 2019. Ricarica di 600 km in 30 minuti con i nuovi impianti di ricarica denominati Megacharger. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Quando cerchi un brano musicale, o un intero Cd, cosa fai più spesso? Scarico il brano o il Cd su iTunes: costa poco ed è legale. Scarico l'Mp3 con Torrent o eMule o altro servizio simile. Ascolto la canzone in streaming (per esempio su Youtube), anche se non posso scaricare l'Mp3. Vado nel mio negozio di dischi o maxistore preferito. Altro.

Mostra i risultati (3239 voti)

Leggi i commenti (10)



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)



(Fai clic sull'immagine per visualizzarla ingrandita)

A sorpresa, invece, è stata presentata anche la nuova: dal 2020, 1000 km di autonomia, batteria da 250 kWh, 4 posti, 0-100 km/h in 1,9 secondi, velocità massima oltre 400 km/h. Prezzo: 250.000 dollari.

I primi dettagli, con molte immagini, sono su Ars Technica e su CleanTechnica.

La dimostrazione tecnologica di fattibilità di un camion elettrico a lunga autonomia e di una hypercar elettrica è insomma fatta, nonostante i tanti che dicevano che fosse impossibile (e Tesla, va detto, non è l'unica casa produttrice ad avere motrici elettriche in via di sviluppo).

Ora resta il compito, altrettanto difficile, di prendere queste dimostrazioni e farle diventare prodotti commerciali. Mentre la hypercar è un gioiello per pochi, il camion elettrico può realmente cambiare tutto dal punto di vista dell'inquinamento, specialmente se è davvero più conveniente del diesel. Staremo a vedere.