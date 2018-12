Mail di porno-estorsione, versione italiana: siamo ai saldi

Da due lettori, Elena e Giuseppe, mi arriva la segnalazione della versione italiana della mail-bluff che chiede soldi per non divulgare un video che sarebbe stato ripreso violando il computer della vittima mentre visitava siti pornografici. Gira ormai da mesi in altre lingue, e confermo che si tratta di un tentativo fatto alla cieca e che il fatto che il mittente apparente sia la casella di mail della vittima non è sintomo di una violazione della casella:

Ti saluto!

Ho brutte notizie per te.

22/06/2018 - in questo giorno ho hackerato il tuo sistema operativo e ottenuto l'accesso completo al tuo account [omissis]@sunrise.ch.

Come era:

Nel software del router attraverso il quale sei andato online, c'era una vulnerabilità.

Ho prima hackerato questo router e inserito il mio codice dannoso su di esso.

Quando sei entrato in Internet, il mio trojan è stato installato sul sistema operativo del tuo dispositivo.

Successivamente, ho scaricato tutti i dati del tuo disco (ho tutta la tua rubrica, la cronologia dei siti di visualizzazione, tutti i file, i numeri di telefono e gli indirizzi di tutti i tuoi contatti).

Volevo bloccare il tuo dispositivo e chiedere un po 'di soldi per sbloccarlo.

Ma ho visto i siti che visiti regolarmente e sono rimasto scioccato dalle tue risorse preferite.

Sto parlando di siti per adulti.

Voglio dire: sei un grande pervertito. Hai una fantasia sfrenata!

Dopo ciò mi è venuta un'idea.

Ho fatto uno screenshot del sito web intimo in cui ti diverti (sai cosa intendo, giusto?).

Dopo di che ho scattato foto dei tuoi divertimenti (usando la fotocamera del tuo dispositivo). Si è rivelato magnificamente!

Sono fermamente convinto che non ti piacerebbe mostrare queste immagini ai tuoi parenti, amici o colleghi.

Penso che 251¤ sia una piccola somma per il mio silenzio.

Inoltre, ho passato molto tempo su di te!

Accetto solo soldi in Bitcoin!

Il mio portafoglio BTC: 1NWybUp8ZJXKyDg2DR5MaePspforMPYbM3

Non sai come inviare Bitcoin?

In qualsiasi motore di ricerca scrivi "come inviare denaro al portafoglio BTC".

È più facile che inviare denaro a una carta di credito!

Per il pagamento hai poco più di due giorni (esattamente 50 ore).

Non preoccuparti, il timer inizierà nel momento in cui apri questa lettera. Sì, sì .. è già iniziato!

Dopo il pagamento, il mio virus e le foto sporche con te si auto distruggono automa- ticamente.

Si prega di notare, se non ricevo l'importo specificato da te, il tuo dispositivo verrà bloccato e tutti i tuoi contatti riceveranno una foto con le tue "gioie".

Voglio che tu sia prudente.

- Non cercare di trovare e distruggere il mio virus! (Tutti i tuoi dati sono già stati caricati su un server remoto)

- Non provare a contattarmi (non è fattibile, ti ho inviato una email dal tuo account)

- Vari servizi di sicurezza non ti aiuteranno; la formattazione di un disco o la distruzione di un dispositivo non saranno d'aiuto, dal momento che i tuoi dati sono già su un server remoto.

P.S. Ti garantisco che non ti disturberò di nuovo dopo il pagamento, dal momento che non sei l'unica vittima di queste circostanze.

Questo è un codice d'onore degli hacker.

D'ora in poi, ti consiglio di usare buoni antivirus e aggiornarli regolarmente (più volte al giorno)!

Non essere arrabbiato con me, ognuno ha la propria occupazione.

Addio.