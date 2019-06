Il giorno in cui il porno sparì da Tumblr

Ma anche foto del tutto innocue cancellate per errore dai filtri.

Alla fine, il giorno che per molti segnerà la fine di Tumblr è arrivato: come annunciato, da oggi i post con contenuti per adulti non avranno più diritto di cittadinanza sulla piattaforma di blogging.

I post classificati come «espliciti» sono ora automaticamente nascosti, e l'unico modo per sperare di farli tornare visibili - se si ritiene di essere stati vittime di un "errore giudiziario" - è presentare un appello ai gestori di Tumblr.

Non è però finita qui: nei prossimi giorni i filtri eseguiranno un'ulteriore scansione dei contenuti, segnalando altri contenuti come inappropriati: Tumblr ha infatti annunciato che spera che i filtri diventino sempre più precisi con il passare del tempo.

«Ci dispiace che la transizione non sia stata facile» - ha spiegato in un post la piattaforma - «e sappiamo che possiamo fare un lavoro migliore nello spiegare ciò che stiamo facendo».

Il processo, in ogni caso, andrà avanti con passo lento ma deciso, essendo previsto che debba analizzare e filtrare «decine di miliardi di GIF, video e fotografie».

Occorre dire che i primi risultati hanno dimostrato che i filtri sono tutt'altro che perfetti: foto di tartarughe, cani e bambolo per qualche motivo sono state considerate indecenti e rimosse, e anche immagini di modelle che hanno sfilato durante la Settimana della Moda sono state inserite tra quelle «esplicite», sebbene con tutta evidenza non violassero le nuove linee guida.