Facebook lancerà una criptovaluta da usare con WhatsApp

Il momento del lancio è ancora lontano, ma secondo quanto riporta Bloomberg Facebook sta lavorando alla creazione di una criptovaluta da usare all'interno di WhatsApp.

Secondo le indiscrezioni sarà un tipo di valuta noto come stablecoin, in quanto sarà legata al dollaro statunitense per garantirle stabilità.

I primi destinatari ipotizzati per questo tipo di servizio sono quei mercati in cui il trasferimento di denaro è particolarmente utilizzato dagli utenti: un giorno, potranno farlo direttamente dall'interno dell'app di messaggistica.

Non è però il caso di trattenere il fiato in attesa che Facebook rilasci un prodotto stabile.

Diversi punti devono infatti ancora essere definiti, e il gruppo di lavoro sta ancora cercando di definire una strategia precisa.

«Come molte altre aziende, Facebook sta esplorando diversi modi per approfittare della potenza della tecnologia blockchain» - ha spiegato un portavoce del social network. «Questo piccolo, nuovo gruppo sta esplorando molte applicazioni diverse, e per ora non abbiamo altro da condividere».