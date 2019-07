Aggiornamento d'emergenza per Internet Explorer

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 30-12-2018] Commenti (2)

Se usate Internet Explorer, aggiornatelo appena possibile: Microsoft ha rilasciato alcuni giorni fa un aggiornamento d'emergenza per correggere una falla, la CVE-2018-8653, che consente di infettare il computer che usa IE non aggiornato semplicemente convincendo l'utente a visitare un sito infetto, per esempio mandandogli la classica mail "clicca qui per vincere un iPhone" o "ci devi dei soldi, clicca qui per vedere la fattura".

Gli attacchi che sfruttano questa vulnerabilità sono già in corso, per cui non è il caso di aspettare ad aggiornare Internet Explorer con la vostra consueta procedura di aggiornamento, che di solito consiste nel lanciare Windows Update. L'articolo continua qui sotto.

Sondaggio Qual Ŕ il tuo approccio nei confronti del navigatore satellitare? Mi affido al navigatore solo in caso di necessitÓ. Sono diffidente e non mi baso totalmente sulle indicazioni del dispositivo. Non mi metto al volante prima di aver acceso il magico schermo. Non ne ho mai avuto uno. Preferisco fermarmi a chiedere informazioni ai passanti. Non mi interessano le indicazioni: in fondo a volte Ŕ bello anche basarmi sul mio istinto e nel caso sbagliare strada.

Mostra i risultati (3226 voti)

Leggi i commenti (21)

In alternativa, potete usare un altro browser, come Google Chrome , Firefox, Opera o Safari

Fonte aggiuntiva: The Register.