Gli utenti di Windows 10 Home potranno mettere in pausa gli aggiornamenti

08-01-2019

Gli ultimi mesi del 2018 hanno ricordato a tutti gli utenti di Windows 10 come l'installazione celere degli aggiornamenti più recenti non sia sempre una buona idea: può portare con sé malfunzionamenti tali da compromettere l'uso dell'intero Pc.

Non a caso, chi usa le versioni Pro o Enterprise di Windows 10 può mettere in pausa l'installazione degli aggiornamenti per un certo periodo di tempo che può arrivare al massimo a 35 giorni per gli update standard e fino a 365 giorni per i cosiddetti feature update, ossia quelli che avvengono due volte l'anno.

Gli utenti di Windows 10 Home, invece, per il momento non posso fare nulla di tutto ciò: ogni aggiornamento viene sottoposto loro non appena è disponibile.

Tutto ciò cambierà a partire dall'aggiornamento di aprile, quando anche gli utenti della versione Home potranno rimandare l'installazione.

Naturalmente anche questa novità segue la filosofia Microsoft per cui la versione Home deve essere un po' più scomoda di quella Pro e, pertanto, il periodo di grazia sarà limitato a soli sette giorni.

Dato che questa funzionalità è ancora in sviluppo, è sempre possibile che prima del rilascio Microsoft decida di cambiare la durata del periodo di sospensione, ma è bene non contarci troppo.

In ogni caso, per quanto limitato, tutto ciò sembra essere un passo nella giusta direzione: almeno si potranno evitare i disastri della prima ora che, come abbiamo visto, sono tutt'altro che ipotetici.