Con Android Q gli operatori potranno limitare le SIM nello smartphone

Android Q, la prossima versione del sistema operativo per smartphone di Google, porterà nuove funzioni e possibilità non solo nelle mani degli utenti, ma anche in quelle degli operatori.

Quattro commit di recente aggiunti al codice di Android lasciano intendere che gli operatori telefonici avranno un maggiore controllo sulle SIM utilizzabili nei dispositivi.

A quanto pare, infatti, sarà possibile creare una lista di operatori abilitati e una di operatori vietati: i primi, naturalmente, potranno essere scelti dall'utente per la SIM da inserire nello smartphone; i secondi, invece, resteranno esclusi da questa possibilità.

È evidente che l'operatore da cui è stato acquistato lo smartphone in origine non gradisce che l'acquirente, dopo un certo periodo, lo abbandoni in favore di un altro: questa funzionalità di Android Q fornisce lo strumento per rendere il cambio praticamente impossibile, sottraendo allo stesso tempo un altro po' di controllo dalle mani dell'utente.

Le restrizioni alla SIM saranno applicabili anche al secondo slot degli smartphone dual SIM, non si lasceranno ingannare dagli operatori mobili virtuali (MVNO) e resisteranno a qualsiasi modifica al sistema, compreso il ripristino delle impostazioni di fabbrica.

Gli utenti che volessero un controllo completo sul dispositivo che hanno acquistato a quel punto avrebbero come sola alternativa l'installazione di una ROM custom, non legata all'operatore, pratica che però non è alla portata di tutti e che spesso invalida la garanzia.

Questo potere sulla scelta dell'operatore è particolarmente importante per il mercato americano, dove la maggior parte delle vendite di smartphone è gestita dalle grandi aziende di telefonia e non deriva dagli acquisti indipendenti degli utenti, come invece capita più di sovente in Italia.

Resta da vedere se gli operatori nostrani decideranno di sfruttare la possibilità per i telefonini da loro forniti, emulando in tal modo i colleghi statunitensi.