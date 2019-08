Ricerca USA su Facebook: più si è vecchi, più si condividono notizie false

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 04-02-2019] Commenti (5)

Se siete fra i tanti che pensano che i giovani d'oggi e il loro uso smodato di Internet siano i principali colpevoli della diffusione delle notizie false intenzionali, le cosiddette fake news, c'è una nuova ricerca che potrebbe interessarvi e che sostiene che la colpa maggiore spetta invece a chi ha da 65 anni in su.

La ricerca è stata svolta da esperti della New York University e della Princeton University su un campione di 1300 americani studiando le loro condivisioni su Facebook fra aprile e novembre 2016, quindi in un momento elettoralmente molto delicato negli Stati Uniti, per cui non è detto che i risultati abbiano valore universale e si applichino anche al di fuori dei social network, ma sono decisamente interessanti.

In media, gli utenti oltre i 65 anni hanno condiviso sette volte più articoli di fake news rispetto al gruppo più giovane preso in considerazione, che è quello fra 18 e 29 anni.

La tendenza generale che emerge da questa ricerca è che più sale l'età, più aumenta la propensione per la condivisione di notizie false sui social. Questa tendenza vale a prescindere dall'orientamento politico della persona.

Ma allora è tutta colpa dei nonni se le fake news spopolano in Rete? Non è detto. Innanzi tutto, la ricerca evidenzia un altro dato importante: oltre il 90% degli utenti esaminati non ha abboccato alle notizie false e non le ha condivise.

Il professor Andrew Guess, autore principale della ricerca, nota che la condivisione di notizie false è opera di un gruppo piuttosto piccolo di persone, per cui è difficile dire che abbia un grande impatto a livello generale. Altre ricerche indicano inoltre che il grosso della disseminazione di fake news è opera di sistemi automatici che fingono di essere utenti di social network.

Un altro aspetto che scagiona in parte chi ha più di 65 anni è che questa stessa fascia d'età condivide sui social network anche le smentite, e lo fa più di quanto condivida le notizie false.

Sondaggio Per cosa soprattutto ti sono utili i social media, sul lavoro? Per prendermi una pausa dal lavoro Per comunicare con gli amici e la famiglia mentre sono al lavoro Per comunicare con i miei contatti professionali Per trovare informazioni che mi aiutino a risolvere problemi di lavoro Per costruire o rinforzare relazioni personali con i colleghi o i miei contatti di lavoro Per scoprire cose sulle persone con cui lavoro Per porre domande relative al lavoro a persone fuori dalla mia azienda Per porre domande relative al lavoro a persone dentro la mia azienda

Mostra i risultati (428 voti)

Leggi i commenti (10)

Va anche detto che i ricercatori, a scanso di equivoci e polemiche, hanno evitato di includere nei siti di notizie false le testate giornalistiche note per la loro propensione a fabbricare notizie in modo fazioso e si sono concentrati sui siti più estremi, quelli che usano sistematicamente tutti i trucchi acchiappaclic del repertorio tecnico per far diventare virali delle notizie oggettivamente false.

Ma come mai gli ultrasessantacinquenni sono così tanto più inclini a condividere fake news? Di preciso non si sa ancora. Il professor Joshua Tucker, uno dei coautori della ricerca, sospetta che sia una questione di alfabetizzazione digitale: forse le persone anziane hanno meno familiarità con i social media e quindi fanno più fatica a immaginare che le notizie false possano essere visivamente simili a quelle vere quando vengono presentate su Facebook.

Una cosa comunque sembra certa: gli utenti più giovani sono meglio equipaggiati per difendersi dalle notizie false. Forse c'è ancora speranza per il futuro.