Microsoft Edge ''banna'' il Daily Mail. O quasi

Microsoft ha adottato una strategia molto particolare e forse un po' drastica ma di certo interessante per gestire il problema delle fake news: "bannare" il Daily Mail, il secondo giornale più letto del Regno Unito e fonte prediletta di molti giornalisti di lingua italiana.

Molti utenti hanno segnalato con una certa sorpresa il fatto che visitando il sito del Daily Mail con Microsoft Edge compare un avviso (screenshot qui accanto) che dice di "procedere con cautela. questo sito web in genere non rispetta gli standard fondamentali di accuratezza e responsabilità.... Il sito pubblica ripetutamente notizie false ed è già stato costretto a risarcire danni in numerosi casi di alto profilo".

Il giudizio si applica anche al Mail on Sunday e al MailOnline. Microsoft ha infatti preinstallato in Edge per Android e iOS le avvertenze di NewsGuard, una società fondata da giornalisti molto prestigiosi e dedicata alla valutazione della qualità delle fonti online secondo nove criteri di base:

Non pubblica ripetutamente contenuti falsi Raccoglie e presenta le informazioni in modo responsabile Corregge o chiarisce gli errori regolarmente Gestisce responsabilmente la differenza tra notizie e opinioni Evita i titoli ingannevoli Rivela chi sono i proprietari e le fonti di finanziamento Etichetta chiaramente le pubblicità Rivela chi lo dirige, compresi eventuali conflitti d'interesse Fornisce informazioni sui creatori dei contenuti

NewsGuard è disponibile come estensione installabile anche in Firefox.

Il Daily Mail, da parte sua, dice che si tratta di una "classificazione egregiamente erronea", come riferito da Naked Security.

Sarà interessante vedere cosa ne pensa NewsGuard dei vari siti d'informazione in lingua italiana, che per ora, a quanto mi risulta, non sono ancora stati classificati.