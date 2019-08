Facebook cambia nome a Instagram e WhatsApp

È tempo che tutti sappiano chi comanda davvero.

Chi possiede Instagram? Facebook. Chi possiede WhatsApp? Facebook. È così rispettivamente dal 2012 e dal 2014, ma ancora non tutti lo sanno.

Questa diffusa ignoranza su chi sia il gigante dietro all'app di messaging più adoperata al mondo e dietro al popolare social network fotografico ha iniziato a essere seccante per Facebook, che ha deciso di intervenire ribattezzando i due servizi.

Non si tratta di un cambiamento radicale, ma presto i nomi ufficiali diventeranno Instagram from Facebook e WhatsApp from Facebook, affinché chiunque capisca chi è che davvero tiene le fila.

«Vogliamo essere più chiari per quanto riguarda i prodotti e i servizi che fanno parte di Facebook» ha spiegato l'azienda a The Information, mentre le voci interne alle due realtà coinvolte nel cambio di denominazione parlano di «sorpresa e confusione» nei dipendenti.

In linea di principio, non si cambia il marchio di un servizio popolare, per evitare che a seguito di ciò cambi anche la percezione degli utenti (magari in peggio).

È pur vero che in questo caso i nomi restano, ma l'aggiunta di Facebook, che non ha esattamente una buona fama per quanto riguarda il rispetto della privacy degli utenti, potrebbe non essere troppo gradita a quanti finora non sapevano come stessero le cose in realtà.

Secondo alcuni commentatori, potrebbero essere però proprio motivi legati alla privacy la base per questa mossa: Facebook, in questo modo, starebbe cercando di mostrare alle varie autorità che si occupano di tutelare i dati degli utenti che non ha alcuna intenzione di nascondersi dietro marchi certamente noti ma apparentemente non legati al social network in blu.

D'altra parte, è anche possibile che si tratti semplicemente di un'ulteriore parte del piano che porterà gli account Facebook, Instagram e WhatsApp a essere sempre più integrati tra loro, un'operazione sulla quale Facebook non ama sbilanciarsi troppo, almeno pubblicamente.