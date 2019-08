Il Galaxy Note 10 si fa in tre con la versione 5G

[ZEUS News - www.zeusnews.it - 08-08-2019] Commenti (1)

Sono ben tre le versioni del Galaxy Note 10 che Samsung ha finalmente svelato, dopo settimane in cui le voci di corridoio si sono rincorse.

Accanto al Galaxy Note 10 "base" ci sono infatti un Galaxy Note 10 Plus e un Galaxy Note 10 Plus 5G, tutti e tre dotati del pennino S-Pen.

Ovviamente, sul Note 10 Plus 5G in sé c'è poco da dire: si tratta di una versione del Note 10 Plus che in più possiede la possibilità di connettersi alle reti 5G che stanno iniziando a diffondersi e promettono velocità finora quasi incredibili.

Il Galaxy Note 10 offre uno schermo Amoled Full HD+ (2280x1080 pixel) da 6,3 pollici che adotta la tecnologia Infinity-O sviluppata da Samsung: in altre parole, nella parte alta è stato ricavato un "foro" per posizionare l'obiettivo della fotocamera frontale.

L'azienda coreana lo chiama anche Cinematic Infinity Display: ciò significa semplicemente che la cornice intorno allo schermo è praticamente assente, confermando le immagini che erano state diffuse prima della presentazione ufficiale.

Il Note 10 Plus ha, come il nome lascia intendere, uno schermo Amoled leggermente più grande: la diagonale è lunga 6,8 pollici. Anche la risoluzione è superiore: arriva infatti a 3040x1440 pixel (è comunemente nota come Quad HD+). Per il resto, offre le stesse caratteristiche presenti sul modello base.

Tutte e tre le versioni adoperano un processore octa-core a 64 bit (l'Exynos 9825, anche se in alcuni mercati il SoC potrebbe essere diverso) accompagnato da 8 Gbyte di RAM nel caso del Note 10 e da 12 Gbyte di RAM nel caso del Note 10 Plus. La memoria interna ammonta a 256 Gbyte per il Note 10 e a 256 oppure 512 Gbyte per il Note 10 Plus.

Il Note 10 offre una fotocamera posteriore tripla con un obiettivo ultra-wide da 16 megapixel, un grandangolare da 12 megapixel e un teleobiettivo ancora da 12 megapixel. La fotocamera frontale è da 10 megapixel.

Il Note 10 Plus aggiunge alla dotazione già vista un quarto obiettivo per la fotocamera posteriore, usato per rilevare la profondità.

Per quanto riguarda le batterie, ne troviamo una da 3.500 mAh nel Note 10 e una da 4.300 mAh nel Note 10 Plus. Gli smartphone supportano la ricarica rapida e caricabatterie che erogano potenza fino a 45 Watt, ma il caricabatterie fornito in dotazione è da 25 Watt.

L'ultima caratteristica degna di nota è in realtà un accessorio: si tratta della S-Pen, che ha sostanzialmente mantenuto l'aspetto delle incarnazioni precedenti e offre fino a 10 ore di autonomia grazie alla batteria integrata da 350 uAh.

Oltre a svolgere le funzioni tradizionali, la S-Pen del Galaxy Note 10 può essere usata per controllare la fotocamera dello smartphone, i contenuti multimediali e altre applicazioni; il software è inoltre capace di convertire il testo scritto a mano in testo digitato.

A completare la dotazione ci sono il lettore di impronte digitali a ultrasuoni posto sotto allo schermo, la presenza di un terzo altoparlante sul retro, e la mancanza del jack per le cuffie. Il sistema operativo è Android 9 Pie.

Sia il Galaxy Note 10 che il Galaxy Note 10 Plus si possono già preordinare, anche se le vendite vere e proprie inizieranno soltanto il 23 agosto.

I prezzi confermano le attese: sono necessari 979 euro per il Galaxy Note 10 e 1.129 euro per il Galaxy Note 10 Plus con 256 Gbyte di memoria interna.